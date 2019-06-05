好去處：情侶變愛情故事主角@黃大仙中心　影靚相必到3米高霓虹燈打卡牆

黃大仙中心即日至12月31日舉行「穿越銀幕·秒變主角」活動，將商場內的祝福閣變成「人氣橋段」的綠幕片場，同場亦設有3米高的巨型霓虹燈打卡牆（圖）。（圖片由相關機構提供）

黃大仙中心即日至12月31日舉行「穿越銀幕·秒變主角」活動，將商場內的祝福閣變成人氣橋段的綠幕片場，並精選15個愛情故事，讓參加者一嘗化身浪漫愛情故事主角的滋味，完成拍攝後可即場印製明信片，參加者亦可在祝福閣內的「浪漫時光」拍照區打卡影相。現場置有3米高、7米闊的巨型霓虹燈打卡牆，配襯兩旁滿滿的甜蜜語錄和圖案，如「你是我的小確幸」、「放閃放到世界盡頭」、「手指心心」圖案及求婚必備的「戒指」、「玫瑰花」圖案等，散發幸福戀愛氣息。同場還有6個放閃打卡位，大家可以發揮創意，拍攝甜蜜「爆燈」的放閃靚相。

「穿越銀幕·秒變主角」綠幕片場拍攝

日期：即日至12月31日

時間：上午11時30分至下午6時30分

地址：黃大仙中心北館G樓G01A店（祝福閣）

參加方法

編輯：黃廷希 thwong02@mingpao.com

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