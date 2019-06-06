芒種·二十四節氣：黃梅天翳悶易攰腸胃不適！中醫教芒種養生4貼士

【芒種養生貼士】芒種的飲食宜以清淡為主，應少吃濃味、油膩的食物。（資料圖片）

今日（6月6日）是二十四節氣的芒種，悶熱潮濕的天氣令腸胃和呼吸道較易出現毛病，（資料圖片／明報製圖）

今日（6月6日）是二十四節氣的芒種，農曆四、五月是黃梅天季節，氣溫漸高，雨量較多。香港中文大學香港中西醫結合醫學研究所客座副教授林冠傑接受明報網站訪問，提醒芒種天氣濕熱，腸胃和呼吸道較易出現毛病，加上細菌容易滋生，較易有傳染病如流感、水痘等。他表示，天氣翳焗悶熱，人們會飲大量水，但下雨天氣變涼，未能出汗，會造成困濕（濕氣積聚在體內），易感疲倦。芒種時節應祛濕化濕，飲食宜清淡，林冠傑分享芒種養生4貼士。

芒種養生4貼士

1. 飲食宜清淡不宜濃

芒種的飲食宜以清淡為主，應少吃濃味、油膩的食物如五花腩、肥肉等。

2. 多菜少肉

芒種腸胃易出現毛病，多吃蔬菜可以幫助消化，減少腸胃不適的情況。

3. 每餐七至八分飽

芒種時節脾胃易滯脹，每餐不宜吃太飽，七至八分飽就足夠。

4. 飯後散步半小時

飯後可散步約半小時幫助消化，尤其是經常坐在辦公室的上班族或易肚脹的人。

文：何芍盈 cyho01@mingpao.com

二十四節氣養生系列：link.mingpao.com/51614.htm

‧芒種食譜：鹹蛋瘦肉粥 補脾防胃脹

‧芒種食譜：荷葉青梅桑椹子茶 解暑醒胃

‧芒種食譜：自製荷葉粥 健脾化濕

‧食譜：木棉花薑茶 清熱·祛大腸濕熱

‧綠豆白米糖水 養陰清熱防皮膚痕癢乾燥

‧木棉花清熱祛水 煲粥焗茶皆宜

【中醫教路】：link.mingpao.com/48049.htm

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm