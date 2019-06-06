芒種食譜·二十四節氣：鹹蛋瘦肉粥　補脾防胃脹

芒種天氣悶熱翳焗，腸胃容易出現不適。鹹蛋瘦肉粥有助補脾胃及預防胃脹。（資料圖片／明報製圖）

芒種天氣悶熱翳焗，腸胃容易出現不適。香港中文大學香港中西醫結合醫學研究所客座副教授林冠傑推介煮鹹蛋瘦肉粥早餐，有助補脾胃及預防胃脹。

鹹蛋瘦肉粥

材料（2-3人分量）：

米 半碗

水 7碗

瘦肉 4両

鹹蛋 1隻

陳皮 1角

海螵蛸（又稱墨魚骨、魚古） 約20克

製法：

1. 米洗淨，加1碗水浸約2小時或以上。

2. 瘦肉切片，陳皮浸5至10分鐘；鹹蛋烚熟切碎備用。

3. 米浸後毋須倒水，加入海螵蛸、瘦肉、陳皮及6碗水，用大火煮沸後轉為中小火，煮1至1.5小時。（視乎粥品稀稠程度）

【林醫師小貼士】粥品不宜過稀，否則易惹痰，以及容易造成困濕、胃脹。

4. 海螵蛸撈起扔掉，進食前加入鹹蛋碎拌勻即成。

功效：鹹蛋可以抑制胃酸及補充流失的鹽分。海螵蛸有抑制胃酸、預防胃脹之效。陳皮寬胸化痰及理氣，亦有助紓緩胃脘脹滿。

註：以上食療只供參考，各人體質不同，如有疑問，應諮詢註冊中醫師或家庭醫生。

文：何芍盈 cyho01@mingpao.com

‧黃梅天翳悶易攰腸胃不適！中醫教芒種養生4貼士

‧芒種食譜1：荷葉青梅桑椹子茶 解暑醒胃

‧芒種食譜2：自製荷葉粥 健脾化濕

‧食譜：木棉花薑茶 清熱·祛大腸濕熱

‧綠豆白米糖水 養陰清熱防皮膚痕癢乾燥

‧木棉花清熱祛水 煲粥焗茶皆宜

二十四節氣養生系列：link.mingpao.com/51614.htm

【中醫食療】：link.mingpao.com/48048.htm

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm