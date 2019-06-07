端午節粵語妙趣多：未食五月糉，寒衣不入櫳？扒龍舟又叫「趁景」？中文系講師話你知

【端午節粵語妙趣多】廣州扒龍舟其中一種方式是「趁景」，是「應景」的意思，只屬表演性質。（資料圖片）

端午節又到了食糉的時候，大家可有聽過「未食五月糉，寒衣不入櫳」？「扒龍船」又叫「趁景」？嶺南大學中文系講師蕭欣浩博士話你知。

「未食五月糉，寒衣不入櫳」

明代《六語》中的諺語提到「未吃端午粽，寒衣不可送」，與粵語中「未食五月糉，寒衣咪入櫳（籠）」意思相同。「櫳」讀作lung4，讀音同「龍」，口語讀lung5（音「壟」）。常聽到「樟木櫳」，「櫳」其實是舊時用來放衣服的箱，多數由木製成，體積較大。二十四節氣中的「立夏」指夏天將要到來，但仍會乍暖還寒，而端午節已屬於仲夏，天氣愈見炎熱，所以禦寒衣物可以入櫳收好。

「扒龍舟」又叫「趁景」？

廣州扒龍舟的方式主要有兩種：「趁景」及「鬥標」。「趁景」是「應景」的意思，即是適逢端午節做扒龍舟的應節活動，只屬表演性質，這種龍船表演稱為「龍船景」。「鬥標」則為比鬥奪標的意思，即人們常說的「龍舟競渡」，是為排名而戰。

編輯：黃廷希 thwong02@mingpao.com

‧端午節又稱「重五節」 食五豆糉五豆粥應節

‧端午節習俗1：划龍舟‧游龍舟水‧吃糉子

‧端午節習俗2：掛香包‧插菖蒲‧收起冬天衫

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