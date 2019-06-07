長期穿高跟鞋致腳痛？彈力帶伸展‧足底強化運動助紓緩
文章日期：2019年06月07日
高跟鞋是不少女士的工作「伙伴」，日本最近掀起反對僱主強制女職員穿高跟鞋上班的「#KuToo」運動，引起廣泛討論[詳情]。長時間穿着高跟鞋，會導致痛症、肌肉勞損等問題出現。不想被高跟鞋影響健康，除了減少穿高跟鞋，還可以做一些簡單的伸展運動、肌力訓練及足底按摩運動，有助紓緩腳痛、放鬆肌肉，女士及OL一族不妨試試。
紓緩腳痛運動
·彈力帶小腿伸展
坐於墊上，雙腿伸直，腰挺直，雙手拉着繞過足底的彈力帶以輔助伸展，訓練時雙手向後拉，小腿後方只要有拉扯感即可。[詳情]
·護腿護膝有妙法
穿高跟鞋可致腳趾變形、步姿不正確、肌肉勞損、容易絆倒等問題，不同的伸展強化運動，包括：跟腱伸展運動、拉筋伸展小腿肌肉、護膝9招、強化足底運動有助對治以上問題，加強對雙腿及腳底筋骨的保護。[詳情]
·簡單運動改善肌肉不平衡
長時間穿高跟鞋可致小腿及腰部肌肉收緊，腹臀肌肉鬆弛，肌肉處於不平衡狀態，簡單的伸展運動（小腿伸展、背部伸展）、肌力訓練（橋式、交替踢腿）及足底按摩運動，有助改善這個情況。[詳情]
整理：何芍盈 cyho01@mingpao.com
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