壓力篇1：飲咖啡食煙無助減壓？精神科醫生教路 減壓Dos & Don'ts

香港心理衛生會教育及預防小組委員、精神科專科醫生黃璐璐（圖片由受訪者提供）

工作壓力不少上班族都有，壓力過大容易影響身心健康，紓緩壓力有什麼方法？（資料圖片／明報製圖）

工作壓力不少上班族都有，適當的壓力是工作的動力，但工作壓力過大，會影響身心健康。不少人認為飲咖啡有助減壓，香港心理衛生會教育及預防小組委員、精神科專科醫生黃璐璐接受明報網站訪問表示，過量飲咖啡或會令人焦慮、緊張，她分享減壓要注意的Dos & Don'ts，提醒大家要用正確方法去紓緩壓力。

精神科醫生教路 減壓Dos & Don'ts

Don'ts

·不宜喝過量咖啡。不少人會喝咖啡提神，但黃璐璐表示，咖啡含有刺激神經的咖啡因，喝過多咖啡會令人產生焦慮、緊張、影響睡眠等。她建議中午後或睡前5至6小時都不宜喝咖啡。

·睡前不宜做劇烈運動。

·睡前不宜看刺激的電影（如驚慄片）、刺激的書籍，以及不宜看手機和電腦等電子產品。

·不宜依賴吸煙、飲酒及濫藥。

Dos

·宜養成規律的作息，即使是做夜班工作，也要有固定的睡眠時間及規律的生活，每日應要有7至9小時的睡眠時間。

·宜多食富蛋白質食物（如蛋白）及天然食品，有助保護腦神經。

·多喝水，每日最少喝水1至2升。

·睡前可做一些幫助提升睡眠質素的休閒活動，包括：進行輕量運動如瑜伽及伸展動作、喝暖牛奶、洗暖水澡等。

·每周宜進行2至3次最少20分鐘的運動。運動能釋放安多酚，使人情緒愉快，有助紓緩壓力。

·宜做好情緒管理，遇到情緒困擾時，可找信任的人如家人、朋友等傾訴。

·尋找適合自己的減壓活動，例如呼吸法、冥想等。

註：如透過以上方法仍未能紓緩壓力，應向醫生或相關專業人士求助。

文：何芍盈 cyho01@mingpao.com

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