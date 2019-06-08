壓力篇3‧知多啲：急性壓力vs.長期壓力　家庭醫生教你分辨

壓力有分急性壓力及長期壓力，對身心健康有不同程度的影響。（何芍盈攝／明報製圖）

長期面對過大壓力影響身心健康，嚴重甚至可引發情緒病、致命疾病。香港家庭醫學學院副院長（總務）劉浩濂接受明報網站訪問表示，壓力可分為急性壓力及長期壓力，兩者對健康有大小不同程度的影響，不容忽視。

急性壓力vs.長期壓力

急性壓力一般是因某些短期活動而起，例如考試，通常為期較短，而且很快復元。當面對壓力的時間變長，對健康的影響亦較大，而且在生理及心理上都有不同程度的影響。

急性壓力對健康的影響

·心跳加速

·血壓上升

·上氣管收縮

·肌肉緊張

·腎上腺素上升

長期壓力對健康的影響

生理

·心血管系統受影響，增加患心臟病、高血壓及中風的風險。

·引致肌肉緊張，容易出現偏頭痛、肩頸痛、腰痛等痛症。

·增加患糖尿病、肥胖症的風險。

·引致免疫系統失靈，如俗稱「鬼剃頭」的情況。

·腸胃受影響，如容易出現胃痛、肚痛、胃脹，或大便習慣改變（如便秘）等。

·生殖系統受影響，有機會令性功能下降、影響性慾，亦會令女性經期不準、出現經前綜合症（Premenstrual Syndrome）。經前綜合症指女性月經來潮前出現不適，例如變得煩躁易怒、有頭痛、腹痛等徵狀。

心理

·出現情緒反應（Emotional Response），如焦慮、抑鬱等。

·做出應對策略（Coping Strategy）去減少情緒反應。劉浩濂解釋，應對策略一般有正負兩面，正面如調節想法、尋求幫助等；較負面的有酗酒、濫藥，甚至有自殘行為、出現自殺傾向。

·啟動防禦機制（Defence Mechanism）將壓力減低，通常這類行動都是人不自知的心理反應，常見的有不承認事件發生，例如家人離世時沒有任何傷感情緒、做錯事時將錯誤轉嫁他人等。

文：何芍盈 cyho01@mingpao.com

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