壓力篇3‧知多啲：急性壓力vs.長期壓力 家庭醫生教你分辨
文章日期：2019年06月08日
長期面對過大壓力影響身心健康，嚴重甚至可引發情緒病、致命疾病。香港家庭醫學學院副院長（總務）劉浩濂接受明報網站訪問表示，壓力可分為急性壓力及長期壓力，兩者對健康有大小不同程度的影響，不容忽視。
急性壓力vs.長期壓力
急性壓力一般是因某些短期活動而起，例如考試，通常為期較短，而且很快復元。當面對壓力的時間變長，對健康的影響亦較大，而且在生理及心理上都有不同程度的影響。
急性壓力對健康的影響
·心跳加速
·血壓上升
·上氣管收縮
·肌肉緊張
·腎上腺素上升
長期壓力對健康的影響
生理
·心血管系統受影響，增加患心臟病、高血壓及中風的風險。
·引致肌肉緊張，容易出現偏頭痛、肩頸痛、腰痛等痛症。
·增加患糖尿病、肥胖症的風險。
·引致免疫系統失靈，如俗稱「鬼剃頭」的情況。
·腸胃受影響，如容易出現胃痛、肚痛、胃脹，或大便習慣改變（如便秘）等。
·生殖系統受影響，有機會令性功能下降、影響性慾，亦會令女性經期不準、出現經前綜合症（Premenstrual Syndrome）。經前綜合症指女性月經來潮前出現不適，例如變得煩躁易怒、有頭痛、腹痛等徵狀。
心理
·出現情緒反應（Emotional Response），如焦慮、抑鬱等。
·做出應對策略（Coping Strategy）去減少情緒反應。劉浩濂解釋，應對策略一般有正負兩面，正面如調節想法、尋求幫助等；較負面的有酗酒、濫藥，甚至有自殘行為、出現自殺傾向。
·啟動防禦機制（Defence Mechanism）將壓力減低，通常這類行動都是人不自知的心理反應，常見的有不承認事件發生，例如家人離世時沒有任何傷感情緒、做錯事時將錯誤轉嫁他人等。
文：何芍盈 cyho01@mingpao.com
相關報道：
‧壓力篇1：飲咖啡食煙無助減壓？精神科醫生教路 減壓Dos & Don'ts
更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm