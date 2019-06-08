壓力篇2：性情突變或受壓徵兆　身邊人怎麼辦？醫生話你知

香港心理衛生會教育及預防小組委員、精神科專科醫生黃璐璐（圖片由受訪者提供）

如何知道身邊的人太大壓力？如何開解他們？醫生話你知（資料圖片／明報製圖）

面對工作壓力，當事人未必知道自己壓力「爆煲」，需要靠身邊的人如家人、朋友等去提醒和開解。如何知道身邊的人壓力太大？綜合香港家庭醫學學院副院長（總務）劉浩濂及香港心理衛生會教育及預防小組委員、精神科專科醫生黃璐璐的意見，提醒大家要留意壓力過大的徵兆，以及開解別人時的注意事項：

身邊人壓力「爆煲」徵兆

·性情突變，如平時為人溫和，突然變得易煩躁，或情緒變得不穩定

·行為變得反常，例如對原來喜歡的事物或周圍事物都失去興趣

·面對別人時可能會出現緊張、不耐煩的情緒

旁人可以怎麼開解？

·可先向當事人反映他的異常情況，如表達關心並表示願意聆聽及替他分擔，例如：「你最近好似唔係好開心喎，我有冇嘢幫到你啊？」

·盡量避免勸當事人「不要不開心」，因為這句話有機會令他覺得自責，弄巧反拙；直接向當事人表示自己的支持更有效。

·不宜責備當事人，否則或會令情況變差，甚至會令當事人變得更抑鬱。

·可嘗試開導當事人，提出解決方法的建議，如引導他作出多方面的溝通及協調，以減少壓力。

·如覺得當事人情況嚴重，不懂處理，應勸當事人向專業人士求助。

文：何芍盈 cyho01@mingpao.com

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