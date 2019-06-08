壓力篇2：性情突變或受壓徵兆 身邊人怎麼辦？醫生話你知
文章日期：2019年06月08日
面對工作壓力，當事人未必知道自己壓力「爆煲」，需要靠身邊的人如家人、朋友等去提醒和開解。如何知道身邊的人壓力太大？綜合香港家庭醫學學院副院長（總務）劉浩濂及香港心理衛生會教育及預防小組委員、精神科專科醫生黃璐璐的意見，提醒大家要留意壓力過大的徵兆，以及開解別人時的注意事項：
身邊人壓力「爆煲」徵兆
·性情突變，如平時為人溫和，突然變得易煩躁，或情緒變得不穩定
·行為變得反常，例如對原來喜歡的事物或周圍事物都失去興趣
·面對別人時可能會出現緊張、不耐煩的情緒
旁人可以怎麼開解？
·可先向當事人反映他的異常情況，如表達關心並表示願意聆聽及替他分擔，例如：「你最近好似唔係好開心喎，我有冇嘢幫到你啊？」
·盡量避免勸當事人「不要不開心」，因為這句話有機會令他覺得自責，弄巧反拙；直接向當事人表示自己的支持更有效。
·不宜責備當事人，否則或會令情況變差，甚至會令當事人變得更抑鬱。
·可嘗試開導當事人，提出解決方法的建議，如引導他作出多方面的溝通及協調，以減少壓力。
·如覺得當事人情況嚴重，不懂處理，應勸當事人向專業人士求助。
文：何芍盈 cyho01@mingpao.com
相關報道：
‧壓力篇1：飲咖啡食煙無助減壓？精神科醫生教路 減壓Dos & Don'ts
‧壓力篇3‧知多啲：急性壓力vs.長期壓力 家庭醫生教你分辨
更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm