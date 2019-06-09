英女王93歲壽辰閱兵 路易小王子夏洛特小公主齊齊Royal Wave

2019年6月8日，英女王伊利沙伯二世93歲官方壽辰閱兵巡遊慶祝活動在白金漢宮舉行，眾王室成員一起觀看空軍表演。（法新社）

2019年6月8日，威廉王子一家五口（左起）、王儲查理斯及夫人卡米拉、英女王（法新社）

2019年6月8日，哈里王子（最後）和梅根（戴帽者）參加英女王伊利沙伯二世93歲官方壽辰閱兵巡遊慶祝活動。（法新社）

2019年6月8日，威廉王子（後排左）、凱特（後排中）及三名子女喬治小王子（前排左）、夏洛特小公主（前排右）、路易小王子（後排右）（法新社）

2019年6月8日，威廉王子（後排左）、凱特（後排中）及三名子女喬治小王子（前排左）、夏洛特小公主（前排右）、路易小王子（後排右）（法新社）

2019年6月8日，威廉王子（後排中）、凱特（後排右）及三名子女喬治小王子（前排左）、夏洛特小公主（前排右）、路易小王子（後排左）（法新社）

2019年6月8日，威廉王子（後排中）、凱特（後排右）及三名子女喬治小王子（前排中）、夏洛特小公主（前排右）、路易小王子（後排左）參加英女王伊利沙伯二世93歲官方壽辰閱兵巡遊慶祝活動。（法新社）

2019年6月8日，英女王伊利沙伯二世93歲官方壽辰閱兵巡遊慶祝活動在白金漢宮舉行，眾王室成員一起觀看空軍表演。（法新社）

2019年6月8日，威廉王子（後排左）、凱特（後排中）及三名子女喬治小王子（前排中）、夏洛特小公主（前排右）、路易小王子（後排右）參加英女王伊利沙伯二世93歲官方壽辰閱兵巡遊慶祝活動。夏洛特和路易不時royal wave，十分可愛。（法新社）

2019年6月8日，威廉王子（後排中）、凱特（後排右）及三名子女喬治小王子（前排左）、夏洛特小公主（前排右）、路易小王子（後排左）參加英女王伊利沙伯二世93歲官方壽辰閱兵巡遊慶祝活動。（法新社）

2019年6月8日，威廉王子（後排中）、凱特（後排右）及三名子女喬治小王子（前排中）、夏洛特小公主（前排右）、路易小王子（後排左）參加英女王伊利沙伯二世93歲官方壽辰閱兵巡遊慶祝活動。（法新社）

2019年6月8日，英女王伊利沙伯二世93歲官方壽辰閱兵巡遊慶祝活動在白金漢宮舉行，眾王室成員包括威廉王子一家五口及哈里王子和梅根等一起觀看空軍表演。圖為威廉王子一家五口。（法新社）

英女王伊利沙伯二世93歲官方壽辰閱兵巡遊慶祝活動昨日(6月8日)舉行，眾王室成員一起在白金漢宮陽台觀看空軍表演，產後的梅根、威廉王子和凱特的三名子女（喬治小王子、夏洛特小公主、路易小王子）仍是鏡頭焦點。1歲多路易首次參與英女王壽辰閱兵慶典，十分雀躍，與4歲多姐姐夏洛特不時royal wave（王室式揮手），5歲多喬治依舊酷酷的。

攝影師鏡頭捕捉到，三名小王子小公主未出陽台前，在白金漢宮窗前好奇外望，夏洛特和路易已先揮過手。

短片所見，凱特抱着路易，跟隨英女王走出陽台時，路易不斷伸手想要爸爸威廉抱，趣致可愛。

哈里王子的妻子梅根，上月6日誕下愛兒阿奇，今次是產後首回公開參與王室活動。

各王室成員步出陽台短片：youtu.be/9RhzZW_06nE

文：莊朝青

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圖輯：【英國喬治小王子】、【英國夏洛特小公主】、【英國路易小王子】