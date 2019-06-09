英女王93歲壽辰閱兵 路易小王子夏洛特小公主齊齊Royal Wave
文章日期：2019年06月09日
英女王伊利沙伯二世93歲官方壽辰閱兵巡遊慶祝活動昨日(6月8日)舉行，眾王室成員一起在白金漢宮陽台觀看空軍表演，產後的梅根、威廉王子和凱特的三名子女（喬治小王子、夏洛特小公主、路易小王子）仍是鏡頭焦點。1歲多路易首次參與英女王壽辰閱兵慶典，十分雀躍，與4歲多姐姐夏洛特不時royal wave（王室式揮手），5歲多喬治依舊酷酷的。
攝影師鏡頭捕捉到，三名小王子小公主未出陽台前，在白金漢宮窗前好奇外望，夏洛特和路易已先揮過手。
短片所見，凱特抱着路易，跟隨英女王走出陽台時，路易不斷伸手想要爸爸威廉抱，趣致可愛。
哈里王子的妻子梅根，上月6日誕下愛兒阿奇，今次是產後首回公開參與王室活動。
各王室成員步出陽台短片：youtu.be/9RhzZW_06nE
文：莊朝青
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