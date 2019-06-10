父親節蛋糕一覽　星空·超人·盆景·鐵人玩具造型蛋糕逐個睇

父親節限定蛋糕造型特別，無論是什麼個性的爸爸，總有一個蛋糕適合他。（圖片由相關機構提供）

父親節為爸爸送上父親節限定蛋糕，表達謝意，各款蛋糕造型特別，例如星空、超人、盆景、跑車、鐵人玩具等，無論是什麼個性的爸爸，總有一個蛋糕適合他。

父親節蛋糕逐個睇

1. Vive Cake Boutique

Vive Cake Boutique即日至6月30日在中環旗艦店及尖沙嘴海港城期間限定店推出父親節手工蛋糕精品，其中You Are My Star手工蛋糕以深藍星空為主題，外層是甜美的牛油忌廉並綴飾星空糖面，內裏則是朱古力蛋糕配朱古力甘納許（ganache）及焦糖慕絲。

供應期：即日至6月30日

早鳥優惠：6月10日訂購You Are My Star手工蛋糕（1磅），可以優惠價500元購買

參考價錢：

‧You Are My Star $580/1磅

‧Dad The King $650/1磅

‧Oreo Galaxy $550/1磅

‧Treasure Hunt $580/1磅

電話查詢：9602 2869（中環旗艦店）、5111 4895（尖沙嘴海港城期間限定店）

網址：www.vive.hk

2. Vivienne Westwood Cafe

Vivienne Westwood Cafe推出Marble Planet蛋糕，每個蛋糕用上30克Bailey's甜酒，配杏仁蛋糕、Ganache及脆餅底，口感細膩，層次分明；啡底黑紋的marble雲石鏡面底色襯托出太空感，表面配有金粉及金色糖珠，星球logo下方的岩石及旁邊的朱古力碎片，塑造星球撞落地面的感覺，提升蛋糕型格感。

參考價錢：$738/約2磅（須最少3日前預訂）

電話查詢：2799 5011

網址：online.modamiahk.com/tc/vwcakes

3. The Cakery

The Cakery備有兩款蛋糕選擇，包括名為I Love You的無麩質純素金梨歌劇院蛋糕，內層分別夾以無麩質純素朱古力蛋糕、純素咖啡奶油忌廉及朱古力蓉，頂層綴以風乾及灑上金粉的香梨；另一款則名為You Raise Me Up的無麩質純素金葉歌劇院蛋糕，蛋糕外層以白色及金黃色可可油粉飾，頂層改以朱古力樹幹、糖霜葉子及金箔裝飾，加上DAD字樣，就似形態優雅的盆景設計。

參考價錢：

‧I Love You無麩質純素金梨歌劇院蛋糕 $488/13x13x5厘米

‧You Raise Me Up無麩質純素金葉歌劇院蛋糕 $588/13x13x7厘米

早鳥優惠：6月10日訂購可享九折優惠

電話查詢：6683 3833（中環置地廣場店）、2816 1838（銅鑼灣利園二期店）

網址：www.thecakery.com

4. 帝京酒店帝京餅店

帝京酒店帝京餅店推出「超人爸爸」蛋糕，3D立體超人內層為黑朱古力，外層則以糖皮製成斗篷及衣服等，底層的黑森林蛋糕以朱古力海綿蛋糕夾着以75%黑朱古力製成的朱古力慕絲及車厘子，再鋪上櫻桃酒慕絲，口感豐富兼帶微微酒香。

供應期：即日至6月30日，須最少3日前預訂

參考價錢：$388/1磅

電話查詢：2622 6256

網址：www.royalplaza.com.hk

5. arome 東海堂

arome東海堂以懷舊日本鐵人玩具及唱機為靈感，製作My Hero Daddy父親節蛋糕系列。

參考價錢：

‧「鐵人之父」士多啤梨慕絲蛋糕 $269/約1.8磅

‧「懷舊唱機」朱古力慕絲蛋糕 $249/約1.9磅

早鳥優惠：6月13日或之前訂購可享八三折優惠

電話查詢：2739 1328

網址：www.aromebakery.com.hk

6. 聖安娜餅屋

聖安娜餅屋以型男潮爸為主題，推出5款趣味立體蛋糕，造型精緻立體，鬼馬可愛。

供應期：即日至6月16日

參考價錢：

‧「潮爸帽子」朱古力香橙慕絲薄脆蛋糕 $218/1磅

‧「型爸跑車」朱古力忌廉蛋糕 $208/1磅

‧「歡聚共享」雜果忌廉蛋糕 $228/1磅

‧「咖啡達人」咖啡慕絲蛋糕 $128/半磅

‧「杯杯暢飲」什果忌廉蛋糕 $128/半磅

優惠：聖安娜會員或中銀信用卡持卡人訂購1磅或以上蛋糕可享八五折優惠

電話查詢：2991 6677

網址：www.sthonore.com

（所有資料、價錢及優惠如有更改，以店舖公布為準）

整理：黃廷希 thwong02@mingpao.com （圖片由相關機構提供）

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