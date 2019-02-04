OL閨蜜下午茶之選：喜來登酒店 x ORIGINS香檳下午茶　嘗低糖無麩質10鹹甜點

香港喜來登酒店與ORIGINS由即日至7月31日推出首個聯乘下午茶「悅肌再生逆齡香檳下午茶」，備有10款健康、低糖及無麩質的鹹甜小點，包括焦糖朱古力撻、蝶豆花柚子奶凍、紅桑子綠茶泡芙、藍莓馬卡龍、柑橘雲呢拿慕絲、鴨肝配柚子果凍、蟹肉芝士撻、火腿芝士三文治、燒牛肉小法包及吞拿魚三文治。下午茶提供無限量英式鬆餅，並設免費升級至巴黎之花（Perrier-Jouet）香檳、碟豆花蜜糖茶或咖啡等飲品乙杯。每名惠顧客人可獲贈Best of Origins禮品（價值475元），包括Plantscription悅肌再生逆齡抗皺護膚品套裝乙份（價值275元）、20分鐘面部護理服務（價值200元）及購物禮遇。

悅肌再生逆齡香檳下午茶

供應期：即日至7月31日

供應時間：

周一至周五 下午3時至6時

周六、周日及公眾假期 下午2時至6時

價錢：每位$338（另收加一服務費）

地址：九龍彌敦道20號香港喜來登酒店18樓視佳廊

查詢電話︰2369 1111

網址：www.sheratonhongkonghotel.com

（資料及價錢如有更改，以餐廳公布為準）

編輯：黃廷希 thwong02@mingpao.com（圖片由相關機構提供）

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