OL閨蜜下午茶之選：喜來登酒店 x ORIGINS香檳下午茶 嘗低糖無麩質10鹹甜點
文章日期：2019年06月11日
香港喜來登酒店與ORIGINS由即日至7月31日推出首個聯乘下午茶「悅肌再生逆齡香檳下午茶」，備有10款健康、低糖及無麩質的鹹甜小點，包括焦糖朱古力撻、蝶豆花柚子奶凍、紅桑子綠茶泡芙、藍莓馬卡龍、柑橘雲呢拿慕絲、鴨肝配柚子果凍、蟹肉芝士撻、火腿芝士三文治、燒牛肉小法包及吞拿魚三文治。下午茶提供無限量英式鬆餅，並設免費升級至巴黎之花（Perrier-Jouet）香檳、碟豆花蜜糖茶或咖啡等飲品乙杯。每名惠顧客人可獲贈Best of Origins禮品（價值475元），包括Plantscription悅肌再生逆齡抗皺護膚品套裝乙份（價值275元）、20分鐘面部護理服務（價值200元）及購物禮遇。
悅肌再生逆齡香檳下午茶
供應期：即日至7月31日
供應時間：
周一至周五 下午3時至6時
周六、周日及公眾假期 下午2時至6時
價錢：每位$338（另收加一服務費）
地址：九龍彌敦道20號香港喜來登酒店18樓視佳廊
查詢電話︰2369 1111
網址：www.sheratonhongkonghotel.com
（資料及價錢如有更改，以餐廳公布為準）
編輯：黃廷希 thwong02@mingpao.com（圖片由相關機構提供）
更多【下午茶】情報：link.mingpao.com/51321.htm
更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm