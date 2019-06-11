吉卜力動畫世界@九龍灣 重現《龍貓》、《千與千尋》場景 7月10日前購票有優惠
文章日期：2019年06月11日
吉卜力展覽香港有得睇！「吉卜力的動畫世界」香港站展覽在8月3日至11月3日於九龍灣Portal 6311舉行，重現8部吉卜力電影的立體場景，包括《龍貓》、《魔女宅急便》、《天空之城》、《千與千尋》、《哈爾移動城堡》、《幽靈公主》、《百變狸貓》及《飛天紅豬俠》，粉絲可以打卡影相，猶如置身電影中。場內售有吉卜力工作室動畫電影精品，更有香港站限定紀念品，粉絲記得留意！
香港站早鳥票由即日至7月10日經Cityline.com或Trip.com票務平台公開預售，個人平日票低至六折優惠；凡購買早鳥票，可優先在7月初於網上預選參觀日期及時段。
「吉卜力的動畫世界」香港站@九龍灣
日期：8月3日至11月3日
時間：上午11時至晚上10時
地址：九龍灣常悅道18號 Portal 6311
文：何芍盈 cyho01@mingpao.com（圖片由相關機構提供）
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