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吉卜力動畫世界@九龍灣　重現《龍貓》、《千與千尋》場景　7月10日前購票有優惠

文章日期：2019年06月11日

吉卜力展覽香港有得睇！「吉卜力的動畫世界」香港站展覽在8月3日至11月3日於九龍灣Portal 6311舉行，重現8部吉卜力電影的立體場景，包括《龍貓》、《魔女宅急便》、《天空之城》、《千與千尋》、《哈爾移動城堡》、《幽靈公主》、《百變狸貓》及《飛天紅豬俠》，粉絲可以打卡影相，猶如置身電影中。場內售有吉卜力工作室動畫電影精品，更有香港站限定紀念品，粉絲記得留意！

香港站早鳥票由即日至7月10日經Cityline.comTrip.com票務平台公開預售，個人平日票低至六折優惠；凡購買早鳥票，可優先在7月初於網上預選參觀日期及時段。

「吉卜力的動畫世界」香港站@九龍灣

日期：8月3日至11月3日

時間：上午11時至晚上10時

地址：九龍灣常悅道18號 Portal 6311

入場費

網址：www.ghiblihk.com

文：何芍盈 cyho01@mingpao.com（圖片由相關機構提供）

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