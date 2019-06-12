夏天扮靚攻略·化妝篇！混合性·油性·乾性膚質化妝貼士 化妝師逐個解
文章日期：2019年06月12日
夏天化妝讓人又愛又恨，化妝師Janice Lam、Kelly Lai及Cac Leung分別接受明報網站訪問，分享針對混合性、油性、乾性膚質的夏天化妝貼士。
混合性·油性·乾性皮膚化妝貼士
混合性皮膚
Janice Lam：留意為皮膚補充足夠水分，以我個人為例，我的皮膚容易出油，但底層偏乾性，使用太多控油產品反而會令底妝欠水潤，容易出現浮粉情況，導致底妝不夠貼服或溶妝。因此我會選用質地清爽的妝前底霜（base），尤其遮毛孔的妝前底霜多數含控油成分，可在T-zone或鼻位使用，避免出油。
Kelly Lai：臉頰局部位置使用控油妝前底霜，如T-zone，其他位置可用補濕妝前底霜，最好同時含防曬功效，一舉兩得，而且用手塗抹妝前底霜，有助妝效更實淨。
Cac Leung：底妝宜透薄，上妝步驟愈簡潔愈好，妝感以「乾淨」為主。若化妝時間充裕，可選用高遮瑕度兼透氣度粉底（foundation）慢慢疊加遮瑕力，趕時間則可用貼服透薄的氣墊粉底，打造半matte妝感。
油性皮膚
Janice Lam：「油眼」眼瞼摺位容易出油，宜使用防水防油的眼妝產品，妝前用matte質地的眼部底霜（eye base），令眼影更顯色，同時減少因眼蓋出油而溶化眼妝的機會。
Kelly Lai：日常外出如逛街吃飯，「油眼」可用粉狀眼影，妝效較貼服實淨；整日在戶外活動時，則可考慮塗抹cream狀眼影，效果更持久。
Cac Leung：使用防水防汗的定妝碎粉（pressed powder），並選用粉狀胭脂，塑造清爽乾淨妝感。
乾性皮膚
Cac Leung：宜用質地滋潤的妝物，如BB cream或氣墊粉底，並配合cream狀胭脂及眼影；乾性膚質尤其要避開乾爽或matte finishing的粉底。
文：黃廷希 thwong02@mingpao.com
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