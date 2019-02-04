OL閨蜜下午茶之選：瑰麗香吻下午茶@Etude House x 帝景酒店 送護膚旅行套裝
文章日期：2019年06月13日
韓國彩妝品牌Etude House與荃灣帝景酒店帝景軒即日至8月31日推出「瑰麗香吻下午茶」，以Better Lips-Talk磁石唇膏系列為靈感，設計多款色調迷人的嘴唇甜品，帶領一眾彩妝迷走入瑰麗「香吻」世界。凡惠顧兩位用套餐可獲贈Etude House護膚旅行套裝乙份，包括凝膠唇膜和0.2mm超薄植物纖維面膜。
下午茶鹹甜美點設計參考美妝色澤，如珊瑚粉色系、絲綢紅色系及粉嫩色系等，美食包括玫瑰煙三文魚配三文魚子法式小食、燒甜椒三文治、脆皮糖醋魚手指、香辣雞翼鎚、迷你黑毛豬柳漢堡、夢幻粉色朱古力唇膏、紅桑子紅唇慕絲蛋糕、新鮮草莓忌廉杯、柚子軟芝士餅及日本水蜜桃慕絲蛋糕，飲品則備有草莓梳打特飮或蜜桃梳打特飮。
瑰麗香吻下午茶@帝景酒店
供應期：即日至8月31日
供應時間：下午3時15分至5時15分
價錢：兩位$260（另收加一服務費）
地址：荃灣汀九青山公路353號帝景酒店2樓帝景軒
查詢電話︰3716 2898
（資料及價錢如有更改，以餐廳公布為準）
編輯：黃廷希 thwong02@mingpao.com（圖片由相關機構提供）
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