OL閨蜜下午茶之選：瑰麗香吻下午茶@Etude House x 帝景酒店　送護膚旅行套裝

【瑰麗香吻下午茶@Etude House x 帝景酒店】凡惠顧兩位用套餐可獲贈Etude House護膚旅行套裝乙份，包括凝膠唇膜和0.2mm超薄植物纖維面膜。（圖片由相關機構提供）

韓國彩妝品牌Etude House與荃灣帝景酒店帝景軒即日至8月31日推出「瑰麗香吻下午茶」，以Better Lips-Talk磁石唇膏系列為靈感，設計多款色調迷人的嘴唇甜品，帶領一眾彩妝迷走入瑰麗「香吻」世界。凡惠顧兩位用套餐可獲贈Etude House護膚旅行套裝乙份，包括凝膠唇膜和0.2mm超薄植物纖維面膜。

下午茶鹹甜美點設計參考美妝色澤，如珊瑚粉色系、絲綢紅色系及粉嫩色系等，美食包括玫瑰煙三文魚配三文魚子法式小食、燒甜椒三文治、脆皮糖醋魚手指、香辣雞翼鎚、迷你黑毛豬柳漢堡、夢幻粉色朱古力唇膏、紅桑子紅唇慕絲蛋糕、新鮮草莓忌廉杯、柚子軟芝士餅及日本水蜜桃慕絲蛋糕，飲品則備有草莓梳打特飮或蜜桃梳打特飮。

瑰麗香吻下午茶@帝景酒店

供應期：即日至8月31日

供應時間：下午3時15分至5時15分

價錢：兩位$260（另收加一服務費）

地址：荃灣汀九青山公路353號帝景酒店2樓帝景軒

查詢電話︰3716 2898

網址：www.royalview.com.hk

（資料及價錢如有更改，以餐廳公布為準）

編輯：黃廷希 thwong02@mingpao.com（圖片由相關機構提供）

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