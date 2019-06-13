香港博物館節2019 學泡茶觀星·天象廳幕後遊·深度呼吸靜觀藝術
文章日期：2019年06月13日
香港博物館節2019將於6月22日至7月7日舉行，不同博物館將在指定時間舉辦特備活動，讓大家認識香港不同的博物館，以下精選5個活動，由泡茶、藝術靜觀、到科學天文觀星，包羅萬有，名額有限，有興趣記得盡早報名！
香港博物館節2019
日期：6月22日至7月7日
·相約在茶館──園遊茶聚@茶具文物館
「相約在茶館──園遊茶聚」在金鐘茶具文物館舉行，茶具文物館是香港開埠時期第一座建成的西式建築，是法定古蹟。活動將會由茶藝師教授泡茶技巧，大家可以免費學泡茶，以及參加講座、工作坊和其他活動。
日期：6月22日（周六）
時間：下午12時至5時
地點：香港茶具文物館（金鐘香港公園內）
查詢電話：2601 7324
·跟館長去觀星@香港太空館
香港太空館助理館長將介紹觀星知識及技巧，利用天象廳先進的投映設備進行夜空模擬。參加者更可使用望遠鏡在太空館天台觀星，以及製作月球立體紙模型。
日期：6月25日（周二）
時間：晚上7時至9時
地點：尖沙嘴香港太空館
查詢電話：2721 0226
·天象廳幕後遊@香港太空館
「天象廳幕後遊」讓大家參觀太空館天象廳、電腦及錄音控制室，和全天域電影放映室等設施，深入及全面認識天象節目的運作及製作。
日期：7月2日（周二）（報名日期：即日至6月20日）
時間：晚上7時至8時30分
地點：尖沙嘴 香港太空館何鴻燊天象廳
查詢電話：2721 0226
·慌室派對@香港科學館
「慌室派對」由香港科學館及新加坡科學中心聯合舉辦，利用不同感官測試及挑戰參加者反應和膽量，並從科學角度破解恐懼源頭和背後的科學原理。
日期：7月6日（周六）（報名日期：即日至6月14日下午6時）
時間：下午3時至6時（每小時一節，首40分鐘為感官挑戰活動，其後15分鐘進行解說）
地點：尖沙嘴香港科學館演講廳及演講廳大堂
查詢電話：3621 0582／2601 7324
·深度呼吸@香港視覺藝術中心
「深度呼吸」將由媒體藝術家吳子昆透過互動媒體藝術裝置，帶領參加者進入藝術靜觀中。展覽期間更可觀看表演。
展覽日期：7月7日至10月7日（逢周二休息）
時間：上午10時至晚上9時
地點：香港視覺藝術中心
呼吸中表演日期及時間：7月7日 下午6時及晚上8時（共2場，每場約1小時15分鐘）
查詢電話：3101 2770
資料來源：香港博物館節2019
整理：何芍盈 cyho01@mingpao.com
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