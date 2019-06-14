女中醫x師奶靚湯食譜：粉葛牛蒡扁豆湯 健脾祛濕·清熱生津
文章日期：2019年06月14日
夏天可以煲祛濕清熱湯水，喜歡鑽研煲湯的師奶Bonnie Li分享粉葛牛蒡扁豆湯，湯頭充滿栗子和粟米甜香。註冊中醫師葉麗斌表示，粉葛牛蒡扁豆湯健脾祛濕，清熱生津，尤其適合潮濕炎熱天氣飲用。
粉葛牛蒡扁豆湯
材料：（2人分量）
粉葛 $30（可跟店家說明是煲湯用、進食人數，以便店家磅秤分量）
牛蒡 半條
赤小豆 15克
扁豆 15克
栗子 半磅
粟米 1條
紅蘿蔔 1條
蜜棗 2粒
陳皮 1角
豬腱 $50
水 約5湯碗（以電磁爐煲湯為準；若用明火煲湯，水量或要多2-3倍）
製法：
1. 陳皮洗淨，浸約1小時後刮瓤。
2. 以熱水浸半剝殼栗子，有助去衣。【栗子去衣妙法】
3. 粉葛去皮、切件後洗淨。
4. 紅蘿蔔洗淨、去皮、切件。粟米留鬚、去葉、洗淨、切件。
5. 赤小豆、扁豆、蜜棗洗淨後浸約5分鐘。
6. 豬腱汆水後用凍水過冷河。
7. 牛蒡去皮、去頭尾、切件備用。【刷洗牛蒡三部曲】
8. 水滾後放入所有食材，再水滾後調細火，煲約2至2.5小時即成；其間每30分鐘拌勻一次，以免粉葛重身「黐底」。
註冊中醫師葉麗斌貼士：
‧牛蒡，即牛蒡根，可當作蔬菜食用。牛蒡性涼，味微甘，有清熱解毒通便作用。《本草綱目》記載：「牛蒡味甘，無毒，通十二經脈、除五臟惡氣，久服輕身耐老。」
‧粉葛解肌退熱、生津解渴、升陽止瀉；紅蘿蔔消積化痰、下氣寬中、解毒。
‧粟米開胃、健脾、除濕、利尿；栗子健脾補腎；赤小豆利水消腫、解毒排膿；扁豆健脾祛濕。
‧粉葛牛蒡扁豆湯有健脾祛濕、清熱生津之效，適合大部分體質在健康情況下飲用，尤其濕熱體質，春夏皆宜，尤其適合潮濕炎熱天氣，一星期可以飲用2至3次。
‧註：孕婦及體質虛弱者不宜飲用。
‧註：感冒患者暫停服用，或向中醫師查詢。
‧註：胃病患者不宜吃太多湯渣；痛風患者應省去豆類。
編輯：黃廷希 thwong02@mingpao.com
【女中醫x師奶靚湯食譜】系列：link.mingpao.com/51381.htm
更多【食譜】：link.mingpao.com/48643.htm
更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm