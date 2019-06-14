女中醫x師奶靚湯食譜：粉葛牛蒡扁豆湯　健脾祛濕·清熱生津

粟米開胃、健脾、除濕、利尿，煲湯時宜留鬚及去葉。（黃廷希攝）

【女中醫x師奶靚湯食譜】粉葛牛蒡扁豆湯健脾祛濕及清熱生津，尤其適合潮濕炎熱天氣飲用。（圖片由Bonnie Li提供/明報製圖））

夏天可以煲祛濕清熱湯水，喜歡鑽研煲湯的師奶Bonnie Li分享粉葛牛蒡扁豆湯，湯頭充滿栗子和粟米甜香。註冊中醫師葉麗斌表示，粉葛牛蒡扁豆湯健脾祛濕，清熱生津，尤其適合潮濕炎熱天氣飲用。

粉葛牛蒡扁豆湯

材料：（2人分量）

粉葛 $30（可跟店家說明是煲湯用、進食人數，以便店家磅秤分量）

牛蒡 半條

赤小豆 15克

扁豆 15克

栗子 半磅

粟米 1條

紅蘿蔔 1條

蜜棗 2粒

陳皮 1角

豬腱 $50

水 約5湯碗（以電磁爐煲湯為準；若用明火煲湯，水量或要多2-3倍）

製法：

1. 陳皮洗淨，浸約1小時後刮瓤。

2. 以熱水浸半剝殼栗子，有助去衣。【栗子去衣妙法】

3. 粉葛去皮、切件後洗淨。

4. 紅蘿蔔洗淨、去皮、切件。粟米留鬚、去葉、洗淨、切件。

5. 赤小豆、扁豆、蜜棗洗淨後浸約5分鐘。

6. 豬腱汆水後用凍水過冷河。

7. 牛蒡去皮、去頭尾、切件備用。【刷洗牛蒡三部曲】

8. 水滾後放入所有食材，再水滾後調細火，煲約2至2.5小時即成；其間每30分鐘拌勻一次，以免粉葛重身「黐底」。

註冊中醫師葉麗斌貼士：

‧牛蒡，即牛蒡根，可當作蔬菜食用。牛蒡性涼，味微甘，有清熱解毒通便作用。《本草綱目》記載：「牛蒡味甘，無毒，通十二經脈、除五臟惡氣，久服輕身耐老。」

‧粉葛解肌退熱、生津解渴、升陽止瀉；紅蘿蔔消積化痰、下氣寬中、解毒。

‧粟米開胃、健脾、除濕、利尿；栗子健脾補腎；赤小豆利水消腫、解毒排膿；扁豆健脾祛濕。

‧粉葛牛蒡扁豆湯有健脾祛濕、清熱生津之效，適合大部分體質在健康情況下飲用，尤其濕熱體質，春夏皆宜，尤其適合潮濕炎熱天氣，一星期可以飲用2至3次。

‧註：孕婦及體質虛弱者不宜飲用。

‧註：感冒患者暫停服用，或向中醫師查詢。

‧註：胃病患者不宜吃太多湯渣；痛風患者應省去豆類。

編輯：黃廷希 thwong02@mingpao.com

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