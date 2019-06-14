OL閨蜜下午茶之選：捕夢仙園下午茶@中環·石板街酒店 x Annoushka
文章日期：2019年06月14日
中環·石板街酒店意大利餐廳Gradini與英國珠寶品牌Annoushka合作，即日至7月31日推出聯乘「捕夢仙園下午茶」，鹹甜美點以品牌捕夢網限量版18K玫瑰金首飾系列為靈感，製成粉嫩迷人美饌迎接初夏。下午茶美食包括鵝肝慕絲脆脆筒、脆炸方天那芝士釀番紅花意大利飯、迷你和牛漢堡包配蜜糖芥末蛋黃醬、煙鴨胸配雜莓蛋黃醬、意大利甜酒果凍配野莓泡沫、栗子朱古力、士多啤梨朱古力及馬卡龍，飲品則可免費挑選illy意大利咖啡或Tea WG原片茶葉沖泡的茗茶配搭。凡惠顧下午茶可獲贈價值2000元Annoushka禮券，數量有限，送完即止。
Annoushka x Gradini 捕夢仙園下午茶
供應期：即日至7月31日
供應時間：下午3時至5時30分
價錢：每位$238（另收加一服務費）
地址：中環皇后道中74號酒店大堂樓層Gradini餐廳（酒店正門：士丹利街21號）
查詢電話︰2308 3088
（資料及價錢如有更改，以餐廳公布為準）
編輯：黃廷希 thwong02@mingpao.com（圖片由相關機構提供）
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