OL閨蜜下午茶之選：夏日「芒芒」下午茶自助餐@帝京酒店 歎清甜芒果美食
文章日期：2019年06月17日
夏天是食芒果的季節！旺角帝京酒店花月庭即日至9月1日期間，逢周六、周日及公眾假期推出夏日「芒芒」下午茶自助餐，茶點具熱帶風情，以來自Fantastic Fruit柬埔寨果園的FF白花芒及菲律賓呂宋芒入饌，為夏日送上清甜滋味。
下午茶美點包括香芒脆玄米煉乳一口多士、芒果蝦球酥盒、椰子奶凍拌香芒、香蕉芒果焦糖撻、香芒黑芝麻卷蛋糕、白花芒熱情果慕絲蛋糕、王室白花芒千層酥，以上食品輪流供應，芒果種類視乎供應情況而定。
夏日「芒芒」下午茶自助餐
供應期：即日至9月1日逢周六、周日及公眾假期
供應時間：下午3時15分至5時15分
價錢：成人$265、小童$185（另收加一服務費）
地址：九龍太子道西193號帝京酒店2樓花月庭
查詢電話︰2622 6154
（資料及價錢如有更改，以餐廳公布為準）
編輯：黃廷希 thwong02@mingpao.com（圖片由相關機構提供）
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