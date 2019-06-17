OL閨蜜下午茶之選：夏日「芒芒」下午茶自助餐@帝京酒店　歎清甜芒果美食

旺角帝京酒店花月庭即日至9月1日期間，逢周六、周日及公眾假期推出夏日「芒芒」下午茶自助餐。（圖片由相關機構提供）

夏天是食芒果的季節！旺角帝京酒店花月庭即日至9月1日期間，逢周六、周日及公眾假期推出夏日「芒芒」下午茶自助餐，茶點具熱帶風情，以來自Fantastic Fruit柬埔寨果園的FF白花芒及菲律賓呂宋芒入饌，為夏日送上清甜滋味。

下午茶美點包括香芒脆玄米煉乳一口多士、芒果蝦球酥盒、椰子奶凍拌香芒、香蕉芒果焦糖撻、香芒黑芝麻卷蛋糕、白花芒熱情果慕絲蛋糕、王室白花芒千層酥，以上食品輪流供應，芒果種類視乎供應情況而定。

夏日「芒芒」下午茶自助餐

供應期：即日至9月1日逢周六、周日及公眾假期

供應時間：下午3時15分至5時15分

價錢：成人$265、小童$185（另收加一服務費）

地址：九龍太子道西193號帝京酒店2樓花月庭

查詢電話︰2622 6154

網站：www.royalplaza.com.hk

（資料及價錢如有更改，以餐廳公布為準）

編輯：黃廷希 thwong02@mingpao.com（圖片由相關機構提供）

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