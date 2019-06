哈里囝囝新相！哈里曬阿奇正面照賀首個父親節

英國薩塞克斯公爵哈里王子今年5月榮升爸爸,一個多月大的兒子阿奇(Archie)鮮有露面,周日(16日)是哈里的首個父親節,BBC報道,薩塞克斯Instagram(IG)分享一張新相慶賀,是哈里與梅根的兒子阿奇的正面照,BB的小手捉着相信是哈里的手,IG帖文寫着:「Happy Father's Day! And wishing a very special first Father's Day to The Duke of Sussex!」

肯辛頓宮IG則分享兩張照片,一張是威廉王子蹲下與1歲的路易小王子玩耍的照片;另一張是威廉與爸爸王儲查理斯同行的照片,十分溫馨。

王儲查理斯的克拉倫斯宮IG亦分享照片,一張是攝於1957年的舊照,照片中英女王與王夫菲臘親王看着年幼的查理斯王子與安妮公主玩搖搖板,享受親子時光;另一張是查理斯與兩個兒子威廉王子和哈里王子的合照,三父子展現笑容。

