麥皮篇1：麥皮人人啱食？麩質敏感食唔食得？營養師話你知

註冊營養師（澳洲）周詠苑（圖片由受訪者提供）

麥皮人人啱食？營養師話你知。（資料圖片／明報製圖）

麥皮（麥片）是不少人的健康早餐之選，但麥皮是否人人啱食？麩質敏感者可否食麥皮？註冊營養師周詠苑（Jessa）話你知。

腸胃弱痛風者慎食麥皮

麥皮屬高纖維食物，腸胃功能較弱者（如長者）若大量進食，容易引起胃氣脹、腸胃不適等，進食時須注意分量。

麥皮是中普林（purine）含量食物，痛風者不宜多吃，進食前宜諮詢醫生或營養師意見。

麩質敏感者須留意標籤

麥皮本身不含麩質，麩質敏感者理論上可以進食麥皮，但須留意，部分生產食物的廠房，可能同時處理其他含麩質的穀麥食品，如小麥、大麥、黑麥等，有機會導致「交叉感染」，麩質敏感者選購時，應留意食物標籤上有否標明「含有麩質的穀類（即小麥、黑麥、大麥、燕麥、裂穀小麥、它們的混合變種及它們的製品）」。

編輯：黃廷希 thwong02@mingpao.com

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