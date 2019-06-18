麥皮篇1：麥皮人人啱食？麩質敏感食唔食得？營養師話你知
文章日期：2019年06月18日
麥皮（麥片）是不少人的健康早餐之選，但麥皮是否人人啱食？麩質敏感者可否食麥皮？註冊營養師周詠苑（Jessa）話你知。
腸胃弱痛風者慎食麥皮
麥皮屬高纖維食物，腸胃功能較弱者（如長者）若大量進食，容易引起胃氣脹、腸胃不適等，進食時須注意分量。
麥皮是中普林（purine）含量食物，痛風者不宜多吃，進食前宜諮詢醫生或營養師意見。
麩質敏感者須留意標籤
麥皮本身不含麩質，麩質敏感者理論上可以進食麥皮，但須留意，部分生產食物的廠房，可能同時處理其他含麩質的穀麥食品，如小麥、大麥、黑麥等，有機會導致「交叉感染」，麩質敏感者選購時，應留意食物標籤上有否標明「含有麩質的穀類（即小麥、黑麥、大麥、燕麥、裂穀小麥、它們的混合變種及它們的製品）」。
編輯：黃廷希 thwong02@mingpao.com
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