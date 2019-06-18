麥皮篇2：麥皮有乜好？即食麥皮營養較低？營養師提醒：即食麥皮或添加糖分

麥皮（麥片）有何營養價值？即食麥皮營養價值較低？註冊營養師周詠苑（Jessa）解你知。

麥皮營養價值：助減低體內膽固醇

麥皮是原片取自完整燕麥粒，屬全榖類食物。麥皮含水溶性纖維，進入腸道後呈啫喱狀，與膽汁結合，然後人體會用膽固醇轉化為膽汁排出體外，從而減低體內積存的膽固醇，情況就似麥皮「吸走」膽固醇。

麥皮屬高纖維食物，成人每人每日宜攝取25至30克纖維，三分之二杯麥皮已含約5.5克纖維。

營養師：即食麥皮或增糖分脂肪攝取量

周詠苑表示，即食麥皮在製作過程中被切割成薄片，以便麥皮吸收水分，減少烹煮時間，雖然不會影響營養價值，但周詠苑提醒要留意部分即食麥皮會額外加入糖分、奶精來增添味道，以致增加糖分及脂肪攝取量，多吃亦有機會致肥。

編輯：黃廷希 thwong02@mingpao.com

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