成身汗勿即沖凍水涼？溫水助行氣活血？中醫教沖涼4部曲

夏天經常出汗，外出回家立刻沖冷水浴，涼快又舒服。沖涼時用冷水還是熱水？沖涼應否照頭淋？香港中文大學香港中西醫結合醫學研究所客座副教授林冠傑提醒，即使在夏天大汗淋漓，都應避免沖冷水澡。他分享沖涼4部曲，此方法老少咸宜，但心臟病患者須留意，宜諮詢醫生。

沖涼4部曲

1.先用室溫適應水溫：用較接近室溫的水沖洗後頸椎、胸口、腰部位置，讓身體適應水溫。

2.水溫稍調高洗頭沖身：可依個人喜好調高水溫沖洗頭及身體，溫度稍高的溫水有助行氣活血。

3.再調低水溫至室溫：把水溫調低至較接近室溫的溫度，讓身體適應室內溫度，減低着涼的機會。

4.沖完即抹身：洗澡後應立即抹乾身體，並盡快穿回衣服。

林醫師小貼士：步驟1及3的時間不需太長，以30分鐘的洗澡時間（包括洗頭）為例，步驟1可用約5分鐘進行，步驟3則可用約5至8分鐘進行。

註：以上方法只供參考，如有疑問或身體感到不適，應諮詢家庭醫生或註冊中醫的意見。

文：何芍盈 cyho01@mingpao.com

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