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好去處：香港海事博物館6月23日免費開放　模擬駕船·製作信號旗紙船·巨型棋盤遊戲

文章日期：2019年06月19日

6月25日是「國際海員日」，為表揚海員對航海業的貢獻，香港海事博物館將於6月23日免費開放，舉行「太平洋航運親子同樂日」，設有特備活動包括船舶模擬駕駛體驗、信號旗紙船製作、巨型棋盤遊戲、關於海員故事的小型展示和音樂表演等，參加者可以從休閒玩樂中認識航海業。

太平洋航運親子同樂日@香港海事博物館

日期：6月23日

時間：上午10時至晚上7時

地址：香港中環8號碼頭香港海事博物館（摩天輪旁）

免費入場

網址：hkmmeducation.wixsite.com/dos2019familyfunday

整理：何芍盈 cyho01@mingpao.com

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