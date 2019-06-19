好去處：香港海事博物館6月23日免費開放　模擬駕船·製作信號旗紙船·巨型棋盤遊戲

香港海事博物館「太平洋航運親子同樂日」海報（圖片由相關機構提供）

【香港海事博物館6月23日免費開放】「海員生活 — 小型展示及互動環節」：團體「憶昔」將以船員訪談為基礎，透過小型展示與互動環節簡介海員的故事。（圖片由相關機構提供）

【香港海事博物館6月23日免費開放】「香港海員工會攤位」：香港海員工會將特設攤位，舉行小型展示及派發紀念品。（圖片由相關機構提供）

【香港海事博物館6月23日免費開放】「海上之音樂悠揚」活動：由小提琴、中提琴、大提琴與鋼琴組成的四重奏組合，演奏連串海洋音樂。（圖片由相關機構提供）

【香港海事博物館6月23日免費開放】「燈塔記憶 – 青洲燈塔紀錄片放映」（普通話）：紀錄片將展示關於香港青洲燈塔的歷史文獻、政府舊檔案、老照片、文字記載等一手資料。（圖片由相關機構提供）

【香港海事博物館6月23日免費開放】「進港了！巨型棋盤遊戲」：參加者可以選擇操控各式貨運船舶，利用提示確定船隻進入港口的條件和航道，認識香港航運業的工作概況。（圖片由相關機構提供）

【香港海事博物館6月23日免費開放】「信號旗紙船」活動：參加者可以製作輕巧簡易的信號旗紙船，了解海上不同國際信號旗的意思。（圖片由相關機構提供）

香港海事博物館在6月23日舉行「太平洋航運親子同樂日」，屆時免費開放，並以特備活動讓參加者從休閒玩樂中認識航海業。（圖片由相關機構提供／明報製圖）

6月25日是「國際海員日」，為表揚海員對航海業的貢獻，香港海事博物館將於6月23日免費開放，舉行「太平洋航運親子同樂日」，設有特備活動包括船舶模擬駕駛體驗、信號旗紙船製作、巨型棋盤遊戲、關於海員故事的小型展示和音樂表演等，參加者可以從休閒玩樂中認識航海業。

太平洋航運親子同樂日@香港海事博物館

日期：6月23日

時間：上午10時至晚上7時

地址：香港中環8號碼頭香港海事博物館（摩天輪旁）

免費入場

網址：hkmmeducation.wixsite.com/dos2019familyfunday

整理：何芍盈 cyho01@mingpao.com

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