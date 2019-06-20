牙齒健康篇3：點解會牙黃？牙醫教路 對抗牙黃4招

如象牙質上的琺瑯質變薄，底層較黃的象牙質也會外露，令牙齒顯得愈來愈黃。（衛生署牙齒俱樂部網站圖片）

牙黃、牙漬問題對不少人造成困擾，除了影響外觀，亦有機會損害牙齒健康。牙齒為什麼會發黃？預防牙黃有什麼方法？牙醫話你知。（資料圖片／明報製圖）

牙黃、牙漬問題對不少人造成困擾，除了影響外觀，亦有機會損害牙齒健康。牙齒為什麼會發黃？預防牙黃有什麼方法？香港大學牙醫學院助理院長梁超敏話你知。

牙黃有什麼因素？

牙齒發黃可分為外在及內在因素，外在因素多為進食含色素的食物或飲品，如咖啡、茶，使色素積聚在牙齒上；刷牙刷得不乾淨，牙菌膜積聚在牙齒上，都會使牙齒發黃、有牙漬。

內在因素方面，牙齒會隨年紀而變黃，黃色的象牙質（被琺瑯質覆蓋、牙冠的第二層組織）亦會隨年紀增厚；另外象牙質上的琺瑯質變薄，底層較黃的象牙質也會外露，令牙齒顯得愈來愈黃。梁超敏補充，牙黃是正常生理現象，但亦有一些疾病或藥物會令牙齒發黃，例如在牙齒成長期接觸到四環素，會令牙齒變黃。

對抗牙黃4招

要減低牙黃的機會，梁超敏教大家4個方法：

‧盡量減少進食含色素的食物或飲品，以及減短進食含色素的食物或飲品的時間

‧避免經常進食酸性食物，減少琺瑯質被酸蝕的機會

‧避免刷牙時過分用力，減少琺瑯質被刷去的機會

‧可找牙醫洗牙和清除牙漬

文：何芍盈 cyho01@mingpao.com

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