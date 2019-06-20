王室時尚：英女王·凱特‧西班牙王后同著粉嫩藍
文章日期：2019年06月20日
粉嫩藍色（baby blue）是今年春夏季流行色，亦是不少OL喜愛的顏色，近日歐洲不少王室成員亦不約而同穿上粉嫩藍。英女王、英國劍橋公爵夫人凱特、英女王孫女比阿特麗斯公主都穿上粉藍色服裝，出席周二（18日）在英國舉行的皇家雅士谷（Royal Ascot）賽馬會首天活動；西班牙王后萊蒂西亞則穿上粉嫩藍連身裙出席嘉許禮，展現不同的美態。
英女王一連兩日（18及19日）出席Royal Ascot活動，均穿上粉藍色外套，配以同色系的禮帽，高貴大方又不失活力。凱特則穿粉嫩藍色系蕾絲拼接長裙，配同色系禮帽和花朵頭飾，典雅飄逸。
西班牙王后萊蒂西亞周三（19日）在西班牙出席榮譽嘉許儀式，穿上粉嫩藍無袖連身裙襯同色clutch，簡約清新，展現另一種的粉嫩藍魅力。
文：何芍盈 cyho01@mingpao.com
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