王室時尚：英女王·凱特‧西班牙王后同著粉嫩藍

【王室時尚】2019年6月18日，英女王以粉嫩藍色系套裝亮相，她在花裙外穿上粉嫩藍外套，配同色花朵禮帽，典雅大方。（法新社）

【王室時尚】2019年6月19日，西班牙國王費利佩六世（後排左二）、王后萊蒂西亞（左三）、小公主蘇菲亞（左）、小公主萊昂諾爾（右）在西班牙出席榮譽嘉許儀式，萊蒂西亞穿上粉嫩藍無袖連身裙襯同色clutch，簡約優雅。（Casa de S.M. el Rey Twitter圖片）

粉嫩藍色（baby blue）是春夏季流行的頻色，歐洲不少王室成員亦以粉嫩藍色系的服裝亮相。（法新社／Casa de S.M. el Rey Twitter圖片）

粉嫩藍色（baby blue）是今年春夏季流行色，亦是不少OL喜愛的顏色，近日歐洲不少王室成員亦不約而同穿上粉嫩藍。英女王、英國劍橋公爵夫人凱特、英女王孫女比阿特麗斯公主都穿上粉藍色服裝，出席周二（18日）在英國舉行的皇家雅士谷（Royal Ascot）賽馬會首天活動；西班牙王后萊蒂西亞則穿上粉嫩藍連身裙出席嘉許禮，展現不同的美態。

英女王一連兩日（18及19日）出席Royal Ascot活動，均穿上粉藍色外套，配以同色系的禮帽，高貴大方又不失活力。凱特則穿粉嫩藍色系蕾絲拼接長裙，配同色系禮帽和花朵頭飾，典雅飄逸。

西班牙王后萊蒂西亞周三（19日）在西班牙出席榮譽嘉許儀式，穿上粉嫩藍無袖連身裙襯同色clutch，簡約清新，展現另一種的粉嫩藍魅力。

文：何芍盈 cyho01@mingpao.com

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