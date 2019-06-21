夏至食譜·二十四節氣：冬瓜荷葉茶　清熱利水·消腫生津

今日（21日）是二十四節氣的夏至，夏至多雷雨，人體濁氣較多，清氣則減。中醫推介冬瓜荷葉茶，清熱利水、消腫生津。（資料圖片／明報製圖）

今日（21日）是二十四節氣的夏至，註冊中醫師胡淑怡（Gemma）指出，夏至時節進入盛夏，雷雨多，體內易聚濕氣，長期累積濕氣會變成濁氣，阻礙陽氣運行，此時宜先「升清降濁」，減少體內濁氣，增加清氣，才有助養陽氣。胡淑怡推介冬瓜荷葉茶，冬瓜利水，有助排出體內濁氣，以冬瓜、荷葉煲水飲用，有清熱利水、消腫生津功效，有助消除悶熱感及養陽氣。

冬瓜荷葉茶

材料：（2至3人分量）

冬瓜 300克

荷葉 半片（新鮮荷葉或乾荷葉皆可）

水 1500毫升

製法：

1. 冬瓜、荷葉洗淨，冬瓜連皮連籽切粒。

2. 將冬瓜和荷葉放入鍋中，加水，用中火煮約30分鐘，即成。

提提你：此茶適合一般人飲用，但在感冒咳嗽期間，以及體質虛寒情況較嚴重（如在大熱天都需要穿羽絨）的人不適合飲用。

註：以上食療只供參考，各人體質不同，如有疑問，應諮詢註冊中醫師或家庭醫生。

文：何芍盈 cyho01@mingpao.com

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