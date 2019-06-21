好去處：生物體驗展@九龍灣MegaBox　大小朋友化身企鵝闖4米高鯊魚血盆大口

【「變變變！MOVE生物體驗展」@九龍灣MegaBox】大人小朋友可在「生存海洋」主題區化身萌爆企鵝享受「冰上滑行」快感，屆時要逃避約4米高的鯊魚血盆大口。（圖片由相關機構提供）

「變變變！MOVE生物體驗展」亞洲巡迴香港站於7月1日至10月20日在九龍灣MegaBox 舉行。（圖片由相關機構提供）

「變變變！MOVE生物體驗展」亞洲巡迴香港站，於7月1日至10月20日在九龍灣MegaBox舉行，場內劃分為6個主題教學區，透過玩樂遊戲、簡單任務、文字圖像及變裝探索等，加上現場導師講解，讓參加者了解更多自然生態冷知識，活動糅合教學及玩樂元素，啟發參加者創意思維、判斷力及四肢靈敏度。其中「生存海洋」主題區，讓大人小朋友化身萌爆企鵝享受「冰上滑行」快感，過程中要逃避約4米高的鯊魚血盆大口，考驗大家身手敏捷度。

「變變變！MOVE生物體驗展」香港站

日期：7月1日至10月20日

時間：上午10時至晚上8時（7月、8月 每2小時為1節）

地址：九龍灣宏照道38號MegaBox L13

網址及票價：zukan-movehongkong.com

facebook：www.facebook.com/zukanmovehongkong

整理：黃廷希 thwong02@mingpao.com（圖片由相關機構提供）

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