暑假好去處：港九新界澳門暑假玩樂熱點率先睇
文章日期：2019年06月22日
暑假將至，各商場紛紛加入夏日玩樂佈置，不少場地以熱門卡通人物作為主打，例如太古城中心的「LINE FRIENDS結伴樂遊遊」、朗豪坊的KAKAO FRIENDS「Friends Summer Hotel」、MCPOne新都城中心的「走進名偵探柯南的推理世界」，以及澳門百老匯的Hello Kitty Hello Again活動等，下列多個港九新界及澳門的暑假好去處，大人小朋友可計劃玩「轉」夏日假期。
港九新界澳門暑假好去處
「LINE FRIENDS 結伴樂遊遊@Cityplaza」展覽@太古城中心
日期：即日至7月21日
時間：上午11時至晚上9時
地址：太古城中心2/F中庭及中橋
Summer Dreaming超現實作品展@信德中心
日期：6月28日至8月22日
時間：上午10時至晚上10時
地址：上環信德中心二樓中庭
facebook：www.facebook.com/shuntakcentre
KAKAO FRIENDS「Friends Summer Hotel」@朗豪坊
日期：7月12日至9月1日
地址：朗豪坊4樓通天廣場
facebook：www.facebook.com/langhamplacemall
Our Toy Stories@海港城
日期：6月29日至8月4日
地址：尖沙嘴海港城
YouTube：Harbour City
走進名偵探柯南的推理世界@MCPOne新都城中心一期
日期：7月6日至8月18日
時間：上午10時至晚上10時
地址：將軍澳運亨路1號 將軍澳新都城中心一期
走進名偵探柯南的推理世界@SSC上水中心購物商場
日期：7月6日至8月11日
時間：上午10時至晚上10時
地址：上水智昌路3號 SSC上水中心購物商場
黃阿瑪的「夢『箱』世界」＠MCP新都城中心
日期：7月7日至9月1日
時間：上午10時至晚上10時
地址：將軍澳MCP CENTRAL（新都城中心2期）及MCP DISCOVERY（新都城中心3期）L1天幕廣場
Maker Park兒童創造館@D·PARK愉景新城
日期及時間：
6月28日至7月12日
周一至周五 中午12時至晚上8時
周六、周日及公眾假期 上午11時30分至晚上8時30分
7月13日至9月1日
周一至周日、公眾假期 上午11時30分至晚上8時30分
地址：荃灣D·PARK愉景新城L1
網址：www.dpark.com.hk/tc/makerpark
睡衣小英雄黃金迎仲夏@黃金海岸商場 x PJ Masks
日期：即日至9月1日
時間：中午12時至晚上10時
地址：黃金海岸商場
Big Box Factory@屯門市廣場 x LEGO
日期：7月15日至9月1日
時間：上午10時至晚上10時
地址：屯門市廣場1樓中央廣場
Instagram：www.instagram.com/tmtplaza
e-Planet夢想星球@挪亞方舟
日期：7月起
時間：上午10時至下午6時
地址：新界馬灣珀欣路33號 挪亞方舟
網址：https://www.noahsark.com.hk/tra/eplanet.jsp
Hello Kitty Hello Again@澳門百老匯
日期：7月中
時間：
周一至周五 中午12時至晚上8時
周六、周日及公眾假期 上午11時至晚上8時
地址：澳門百老匯2樓
facebook：www.facebook.com/sanriohongkong
編輯：黃廷希 thwong02@mingpao.com （圖片由相關機構提供）
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