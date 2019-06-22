暑假好去處：港九新界澳門暑假玩樂熱點率先睇

【暑假好去處】睡衣小英雄黃金迎仲夏@黃金海岸商場 x PJ Masks（圖片由相關機構提供）

【暑假好去處】黃阿瑪的「夢『箱』世界」@MCP新都城中心（圖片由相關機構提供）

【暑假好去處】走進名偵探柯南的推理世界@MCPOne新都城中心一期（圖片由相關機構提供）

暑假將至，港九新界各商場及澳門等玩樂熱點紛紛加入夏日玩樂佈置。（圖片由相關機構提供）

暑假將至，各商場紛紛加入夏日玩樂佈置，不少場地以熱門卡通人物作為主打，例如太古城中心的「LINE FRIENDS結伴樂遊遊」、朗豪坊的KAKAO FRIENDS「Friends Summer Hotel」、MCPOne新都城中心的「走進名偵探柯南的推理世界」，以及澳門百老匯的Hello Kitty Hello Again活動等，下列多個港九新界及澳門的暑假好去處，大人小朋友可計劃玩「轉」夏日假期。

港九新界澳門暑假好去處

「LINE FRIENDS 結伴樂遊遊@Cityplaza」展覽@太古城中心

日期：即日至7月21日

時間：上午11時至晚上9時

地址：太古城中心2/F中庭及中橋

網址：www.cityplaza.com

Summer Dreaming超現實作品展@信德中心

日期：6月28日至8月22日

時間：上午10時至晚上10時

地址：上環信德中心二樓中庭

facebook：www.facebook.com/shuntakcentre

KAKAO FRIENDS「Friends Summer Hotel」@朗豪坊

日期：7月12日至9月1日

地址：朗豪坊4樓通天廣場

facebook：www.facebook.com/langhamplacemall

Our Toy Stories@海港城

日期：6月29日至8月4日

地址：尖沙嘴海港城

YouTube：Harbour City

走進名偵探柯南的推理世界@MCPOne新都城中心一期

日期：7月6日至8月18日

時間：上午10時至晚上10時

地址：將軍澳運亨路1號 將軍澳新都城中心一期

網址：www.metrocity1.com

走進名偵探柯南的推理世界@SSC上水中心購物商場

日期：7月6日至8月11日

時間：上午10時至晚上10時

地址：上水智昌路3號 SSC上水中心購物商場

網址：www.sheungshuicentre.com

黃阿瑪的「夢『箱』世界」＠MCP新都城中心

日期：7月7日至9月1日

時間：上午10時至晚上10時

地址：將軍澳MCP CENTRAL（新都城中心2期）及MCP DISCOVERY（新都城中心3期）L1天幕廣場

網址：www.metrocityplaza.com

Maker Park兒童創造館@D·PARK愉景新城

日期及時間：

6月28日至7月12日

周一至周五 中午12時至晚上8時

周六、周日及公眾假期 上午11時30分至晚上8時30分

7月13日至9月1日

周一至周日、公眾假期 上午11時30分至晚上8時30分

地址：荃灣D·PARK愉景新城L1

網址：www.dpark.com.hk/tc/makerpark

睡衣小英雄黃金迎仲夏@黃金海岸商場 x PJ Masks

日期：即日至9月1日

時間：中午12時至晚上10時

地址：黃金海岸商場

網址：www.goldcoastpiazza.com.hk

Big Box Factory@屯門市廣場 x LEGO

日期：7月15日至9月1日

時間：上午10時至晚上10時

地址：屯門市廣場1樓中央廣場

Instagram：www.instagram.com/tmtplaza

e-Planet夢想星球@挪亞方舟

日期：7月起

時間：上午10時至下午6時

地址：新界馬灣珀欣路33號 挪亞方舟

網址：https://www.noahsark.com.hk/tra/eplanet.jsp

Hello Kitty Hello Again@澳門百老匯

日期：7月中

時間：

周一至周五 中午12時至晚上8時

周六、周日及公眾假期 上午11時至晚上8時

地址：澳門百老匯2樓

facebook：www.facebook.com/sanriohongkong

編輯：黃廷希 thwong02@mingpao.com （圖片由相關機構提供）

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