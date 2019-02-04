OL閨蜜下午茶之選：仲夏海灘野餐下午茶@康得思酒店　送su:m37°水潤亮澤補濕旅行套裝

【康得思酒店 x su:m37° 「仲夏海灘野餐」下午茶】茴香三文魚他他（圖片由相關機構提供）

【康得思酒店 x su:m37° 「仲夏海灘野餐」下午茶】每名惠顧客人可獲贈「水潤亮澤補濕旅行套裝」一套。（圖片由相關機構提供）

韓國品牌su:m37°聯乘香港康得思酒店於即日至9月30日在歐陸餐廳及酒吧Alibi-Wine Dine Be Social推出期間限定「仲夏海灘野餐」下午茶。（圖片由相關機構提供）

韓國品牌su:m37°聯乘香港康得思酒店於即日至9月30日在歐陸餐廳及酒吧Alibi-Wine Dine Be Social推出期間限定「仲夏海灘野餐」下午茶，餐廳總廚以su:m37°「水潤亮澤」系列為靈感，創作一系列口味清新的鹹點，包括池魚刺身配海膽沙巴翁、白松露油蘑菇法包、西班牙辣肉腸配曼徹格芝士多士、羊肚菌蘆筍杏仁法式鹹批、茴香三文魚他他；夏日甜點則有新鮮番石榴柑桔慕絲蛋糕、柚子檸檬榛子脆餅、「椰林飄香」朱古力、芒果熱情果泡芙、焗傳統英式鬆餅伴奶油忌廉及番石榴醬。下午茶每份供二人享用，連兩杯Perrier-Jouët香檳、菠蘿雞尾酒或無酒精雞尾酒。

每名惠顧客人可獲贈su:m37°「水潤亮澤補濕旅行套裝」一套（總值490元），包括水潤亮澤補濕爽膚水（20毫升）、水潤亮澤補濕乳液（20毫升）、水潤亮澤美白安瓶精華（8毫升）、水潤亮澤補濕面霜（10毫升）。

仲夏海灘野餐下午茶

供應期：即日至9月30日

供應時間：下午3時至5時30分

價錢：兩位$498（另收加一服務費。每日限量供應10份）

地址：旺角上海街555號香港康得思酒店5樓

查詢電話︰3552 3028

網站：www.cordishotels.com

（資料及價錢如有更改，以餐廳公布為準）

編輯：黃廷希 thwong02@mingpao.com（圖片由相關機構提供）

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