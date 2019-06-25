夏天扮靚攻略·護膚篇！化妝師心得：護膚品分量減半·搽面霜水潤貼士·依膚質揀潔面產品

化妝師Cac Leung分享個人常用的護膚品，包括潔面及花水等。（圖片由Cac Leung提供）

化妝師提醒，混合性皮膚的人可在日間妝前用較清爽的護膚品，晚上睡前則用較滋潤的護膚品。（圖片由Joman Wedding提供）

Joman Wedding資深化妝師Kelly Lai自言肌底缺水易出油，因此選用啫喱狀面霜，質感相對清爽。（黑白圖片由受訪者提供）

夏天做好護膚步驟，才可為後續化妝準備靚靚「肌底」。化妝師Janice Lam、Kelly Lai及Cac Leung分別接受明報網站訪問，分享個人的夏天護膚心得，以及不同膚質的護膚貼士。

混合性皮膚

Janice Lam：我在夏天的護膚步驟要以補水為主，塗抹護膚品的分量比冬天少一半。潔面後，我會先搽serum toner，滋潤兼不易出油，待皮膚吸收約八成後，再多塗一至兩次，然後塗搽B5 serum，趁臉頰仍濕潤時搽面霜（cream），這樣可令皮膚及肌底更水潤，亦可避免因臉頰過乾而浮粉。

Kelly Lai：要找出自己臉頰出油的原因，例如我是肌底缺水而容易出油，因此夏天會選用啫喱狀面霜，質感相對清爽，精華素亦以補濕為主。

Cac Leung：我會避免使用含起泡劑的潔面產品，避免令皮膚更乾，亦會隔日使用堅果油（argan oil）修護肌膚，以及定期磨砂去角質和收細毛孔。以下是個人的夏天護膚步驟：

早上：潔面＞噴花水＞臉頰乾燥時輕力揉按數滴堅果油＞精華素＞質感清爽的日霜＞含防曬功效的妝前底霜（base）

晚上：卸妝油或卸妝乳＞潔面＞磨砂（一個月約兩次）＞噴花水＞臉頰乾燥時輕力揉按數滴堅果油＞精華素＞質感滋潤的晚霜＞睡眠面膜（一星期或兩星期一次）

油性皮膚

Janice Lam：夏天長時間處於冷氣房，日間妝前用較清爽的護膚品，晚上睡前則用質感較滋潤的護膚品。

Cac Leung：宜用啫喱狀潔面產品，有助臉頰保持清爽。

乾性皮膚

Cac Leung：宜用洗面乳清潔，避免用啫喱狀或多泡沫的潔面產品；亦可早晚使用堅果油或玫瑰果油（rosehip oil），以輕按手法幫助皮膚吸收，早上的分量比晚上少一半。另外，使用護膚品時宜輕力塗抹，避免過分磨擦臉頰，否則會愈磨愈乾。

文：黃廷希 thwong02@mingpao.com

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