好去處：《反斗奇兵》嘉年華@海港城　必玩三眼仔巨形夾公仔機·必影6米高巴斯光年摩天輪

【《反斗奇兵》嘉年華@海港城】Bo Beep: I'm in Charge遊戲(劉卓嵐攝)

【《反斗奇兵》嘉年華@海港城】「Bo Beep: I'm in Charge」遊戲位於海運觀點。(圖片由相關機構提供)

【《反斗奇兵》嘉年華@海港城】拯救新角色小叉遊戲「Forky: Get Me Outta Here」位於露天廣場。(圖片由相關機構提供)

【《反斗奇兵》嘉年華@海港城】三眼仔巨形夾公仔機「Aliens: Oooohh the Chosen Ones」(劉卓嵐攝)

【《反斗奇兵》嘉年華@海港城】三眼仔巨形夾公仔機「Aliens: Oooohh the Chosen Ones」(圖片由相關機構提供)

《反斗奇兵》電影系列將於今個暑假上映第4集,尖沙嘴海港城於6月29日至8月4日舉行《反斗奇兵》主題嘉年華Our Toy Stories,碼頭旁的露天廣場、商場內及天台海運觀點都佈滿《反斗奇兵》卡通人物主題裝置,主角胡迪、巴斯光年、牧羊女、翠絲、彈弓狗及抱抱龍等從大銀幕來到現實世界。

嘉年華設有多個攤位遊戲,包括三眼仔巨形夾公仔機「Aliens: Oooohh the Chosen Ones」、拯救新角色小叉遊戲「Forky: Get Me Outta Here」、擲豆袋遊戲「Gabby Gabby: I Love You」以及賽車遊戲「Duke Caboom: Kart Race」等,參加者須使用代幣。嘉年華亦有多個打卡影相位,必影位於天台的6米高「巴斯光年摩天輪」。另外,海運大廈3階設有期間限定店及售賣《反斗奇兵》主題甜點的甜趣工房,一次過滿足粉絲食買玩的願望。

《反斗奇兵》嘉年華 Our Toy Stories

日期:6月29日至8月4日(6月29日 下午2時起)

時間:上午10時至晚上10時

地址及遊戲時間:

海運大廈露天廣場 上午11時至晚上8時

海運城海運觀點 上午11時至晚上7時

嘉年華代幣換領詳情

《反斗奇兵4》期間限定店

日期:6月29日至8月4日

時間:上午10時至晚上10時

地址:海港城海運大廈3樓(近OTE 303號舖)

文、影片:劉卓嵐(部分圖片由相關機構提供)

編輯:黃廷希 thwong02@mingpao.com

