好去處：《反斗奇兵》嘉年華@海港城 必玩三眼仔巨形夾公仔機·必影6米高巴斯光年摩天輪
文章日期：2019年06月28日
《反斗奇兵》電影系列將於今個暑假上映第4集，尖沙嘴海港城於6月29日至8月4日舉行《反斗奇兵》主題嘉年華Our Toy Stories，碼頭旁的露天廣場、商場內及天台海運觀點都佈滿《反斗奇兵》卡通人物主題裝置，主角胡迪、巴斯光年、牧羊女、翠絲、彈弓狗及抱抱龍等從大銀幕來到現實世界。
嘉年華設有多個攤位遊戲，包括三眼仔巨形夾公仔機「Aliens: Oooohh the Chosen Ones」、拯救新角色小叉遊戲「Forky: Get Me Outta Here」、擲豆袋遊戲「Gabby Gabby: I Love You」以及賽車遊戲「Duke Caboom: Kart Race」等，參加者須使用代幣。嘉年華亦有多個打卡影相位，必影位於天台的6米高「巴斯光年摩天輪」。另外，海運大廈3階設有期間限定店及售賣《反斗奇兵》主題甜點的甜趣工房，一次過滿足粉絲食買玩的願望。
《反斗奇兵》嘉年華 Our Toy Stories
日期：6月29日至8月4日（6月29日 下午2時起）
時間：上午10時至晚上10時
地址及遊戲時間：
海運大廈露天廣場 上午11時至晚上8時
海運城海運觀點 上午11時至晚上7時
《反斗奇兵4》期間限定店
日期：6月29日至8月4日
時間：上午10時至晚上10時
地址：海港城海運大廈3樓（近OTE 303號舖）
文、影片：劉卓嵐（部分圖片由相關機構提供）
編輯：黃廷希 thwong02@mingpao.com
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