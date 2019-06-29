台灣芒果逐款睇！果商教你分辨：愛文‧夏雪‧蜜雪·西施‧水蜜桃‧龍眼芒果

西施芒果：原名「北寮一號」，產量較少，外皮呈紅色，甜度比愛文芒果高，皮薄、肉質嫩滑。（何芍盈攝）

黑香芒果（龍眼芒果）：帶有龍眼蜜的香甜而被稱為龍眼芒果，外皮呈深綠色，不帶香氣，果身較硬，味道濃烈，肉質結實偏硬。（圖片由受訪者提供）

蜜雪芒果：現時產量及供應量很少，是台灣第二個有身分認證的芒果。果身外皮呈淺粉紅色，甜度比夏雪低，帶有獨特花香的芒果香味，肉質嫩滑。（何芍盈攝）

夏雪芒果：近年在香港人氣較高，有「芒果界LV」之稱。果身外皮呈黃色，味道偏甜，肉質嫩滑。（何芍盈攝）

紅龍芒果（水蜜桃芒果）：聞起來帶點水蜜桃香味，外皮呈紅色和黃色，果身較長，味道清甜，芒果味較重。（圖片由受訪者提供）

愛文芒果：港人最為熟悉的台灣芒果，果身外皮紅色帶點黃色，果身較圓，芒果香味很重，肉質嫩滑。（圖片由受訪者提供）

芒果在夏天當造，果商逐一介紹6款來自台灣的芒果：愛文芒果、水蜜桃芒果、龍眼芒果、夏雪芒果、蜜雪芒果和西施芒果，每款芒果的外表、味道和當造期各有分別。（何芍盈攝／明報製圖）

夏天吃芒果，除了菲律賓呂宋芒、泰國水仙芒，近年興起台東的「芒果界LV」夏雪芒果大熱，甜度十足。「林記水果」檔主林先生接受明報網站訪問，逐一介紹6款來自台灣的芒果：愛文芒果、水蜜桃芒果、龍眼芒果、夏雪芒果、蜜雪芒果和西施芒果，每款芒果的外表、味道和當造期各有分別。

愛文芒果

愛文芒果是港人最為熟悉的台灣芒果，原產地為美國，來到台灣後品種因為地理環境等因素而有轉變，現在的愛文芒果大多為台灣土芒果和美國愛文芒果的混種。

外表：果身外皮紅色帶點黃色，果身較圓，個頭一般不會太大

味道：芒果香味很重，肉質嫩滑，根比較少

當造期：5月左右

售價：約20、30元／個

林先生補充，現時不少商家都會鬥早發售愛文芒果，但太早收成的愛文芒果或會不入味，所以他入貨時會向果農說明不用追時間，這樣愛文芒果的味道較好，但價錢會較高，每個約50至60元。

存放期：約3至4日（海運貨）、10日左右（空運貨）

紅龍芒果（水蜜桃芒果）

紅龍芒果的原產地為東南亞一帶，聞起來帶點水蜜桃香味，又稱水蜜桃芒果，但與水蜜桃完全無關係。紅龍芒果色靚味甜，適合港人口味。

外表：果身外皮呈紅色和黃色，果身較長，一般不會太小

味道：清甜，芒果味較重，水蜜桃味則較聞起來淡

當造期：3、4月至7月中左右

售價：約40至60元／個，視乎大小（此為空運貨價格，海運貨較便宜，但味道或不及空運貨）

存放期：紅龍芒果不耐放而且易變壞，宜盡快吃用。

夏雪芒果（高雄三號）

夏雪芒果近年在香港人氣較高，是台灣土芒果、愛文芒果及水仙芒果的混種。夏雪芒果大約在2006年由高雄農業研究團隊研發，有「芒果界LV」之稱，是台灣第一個有版權、有認證的芒果。

外表：果身外皮呈黃色，個頭較大

味道：偏甜，肉質嫩滑，根比較少

當造期：5月左右

售價：約45至50元／個（小）、約80元／個（大）

存放期：夏雪芒果偏甜，抗病能力低，易起黑點及變壞，宜盡快吃。

蜜雪芒果（高雄四號）

蜜雪芒果為高雄農業研究團隊最新研發的芒果，為夏雪芒果及愛文芒果的混種。約2018年，蜜雪芒果開始在市場上流通，現時產量及供應量都很少，是台灣第二個有身分認證的芒果。

外表：果身外皮呈淺粉紅色，個頭一般不太大，有點像愛文芒果

味道：甜度比夏雪低，帶有獨特花香的芒果香味，肉質嫩滑，根比較少

當造期：4月尾至5月左右

售價：約60至80元／個

存放期：空運貨放雪櫃最長約10至14日，海運貨的存放期較短

黑香芒果（龍眼芒果）

黑香芒果是桂圓芒果的其中一種，原產地為東南亞一帶，因帶有龍眼蜜的香甜而被稱為龍眼芒果，但與龍眼完全無關係。黑香芒果很耐放，較難掌握食用時間。

外表：果身外皮呈深綠色，不帶香氣，果身較硬

味道：濃烈，帶有龍眼蜜香甜，肉質結實偏硬

當造期：5至7月左右，因為耐放，前後半年都可以吃到

售價：約30至50元／個（此為空運貨價格，海運貨較便宜）

存放期：放雪櫃最長可存放一個月，林先生建議，待芒果枝頭位置開始變灰黑至半隻芒果才食用。

西施芒果（北寮一號）

西施芒果原名「北寮一號」，西施果樹樹枝幹弱不禁風，果實皮薄肉質細緻，如美女西施般的稚嫩肌膚而取名西施芒果，產量比較少。

外表：外皮呈紅色，果身較長

味道：甜度比愛文芒果高，皮薄、肉質嫩滑，根比較少

當造期：7月

售價：約50至60元／個

存放期：5至7日左右

【提提你】林先生強調，芒果的存放期會因應來貨方式（空運或海運）、成熟時間等因素而不同，不能一概而論，購買時宜向店主直接查詢芒果存放期。

文：何芍盈 cyho01@mingpao.com

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