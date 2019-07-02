天灸篇1：天灸可治鼻敏感？連續做3年才有效？什麼人不宜做？

中醫養生保健愈趨普遍，所謂「冬病夏治」，每逢夏季，身邊不少人會做天灸治療，一般想改善鼻敏感、哮喘等長期困擾的病症。什麼是天灸治療？有何效用？中醫師提醒天灸的注意事項。

天灸是什麼？

利用天人合一的中醫理論，因應節氣，協調人體身上的陰陽，調理體質。所謂「夏養三伏，冬補三九」，在一年最炎熱的夏季，以及冬季最寒冷的日子，以溫熱刺激的中藥製成藥餅，敷貼在指定穴位，作用是激發經絡，調整內在臟腑氣血功能，起到預防疾病的作用。

天灸什麼時候做？

天灸需配合節氣，一年兩次，在「三伏」（即夏至後、一年最熱的3個日子），及「三九」（即冬至後、一年最冷的3個日子）敷貼性溫的藥材。天灸一年做兩次（夏天、冬天各一次）效果會更好。堅持做3年是一個療程，可以爭取斷根（「斷尾」）。

今年夏天天灸日子是7月12日（初伏）、7月22日（中伏）及8月12日（末伏），正日當天做治療最好，若當天未能做天灸，初伏可在7月12至22日之間的任何一天進行。至於冬天做天灸的日子則必然在冬至之後。

什麼人不宜做天灸？

孕婦、女士正值經期（由於用藥溫熱，會令經期動血，可致月經流量過多）、發燒及嚴重皮膚病人士均不宜做天灸。小朋友一般2歲以上可以做天灸，2歲以下嬰幼兒皮膚幼嫩，皮膚容易出問題。

註：各人體質不同，是否適合天灸應由註冊中醫師診斷，如進行天灸時感到不適，應立即停止，並向註冊中醫師或家庭醫生求診。

資料提供：註冊中醫師許山山

文：Janice Hui yhhui@mingpao.com

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