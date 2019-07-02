天灸篇2：天灸貼藥位置人人不同？貼藥後要戒口？

天灸除了適宜治療呼吸系統疾病（如鼻敏感），消化系統、婦科病、關節病等病症也適宜做天灸治療。天灸每次貼藥的位置未必相同，主要貼在背部、肚、手和腳位置。貼藥時間要避免太長，以及注意飲食，戒吃生冷食物。

天灸適宜治療什麼病症？

‧吸吸系統疾病：易感冒、鼻敏感、哮喘、慢性咳嗽、慢性支氣管炎等

‧消化系統疾病：虛寒胃痛、胃病，慢性腸胃炎、消化不良、厭食等

‧婦科病：痛經、月經不調、慢性盆腔炎

‧關節病：肩周炎、腰痛、頸椎痛、風濕性關節炎

‧亞健康調理：失眠、夜尿多

貼藥位置人人相同？

每次天灸貼藥的位置未必相同，貼藥穴位主要在背部、肚、手和腳位置，最好每次由註冊中醫師把脈，按個人體質需要貼藥，一般每伏會貼約6至8個位置。若以治療呼吸系統疾病為例，常用穴位有：風門穴、肺俞穴、腎俞穴等；對治消化系統疾病，常用穴位有關元穴、天樞穴；針對婦科痛經問題，常用穴位有三陰交穴。

貼藥時間飲食有何注意？

‧ 貼藥時間非愈長愈好：成人一般貼1至2小時，視乎皮膚敏感程度；小朋友可縮短時間，3歲幼童大概貼半小時便足夠。貼藥時間太長可能會起水泡，若情況輕微，只要塗藥膏保護起水泡位置，大約一星期便會痊癒。

‧ 敷貼處一般會出現皮膚微紅灼熱，少數人會感到刺痛或起小水泡；敷藥後留下的印痕，視乎個人情況慢慢消退。一般來說，天灸出現不良反應的機會較少。

‧ 貼藥當日要戒口，戒吃生冷食物，以及會令皮膚「發」的食物：如蝦蟹海產、燒鵝、鴨肉、花生、芋頭、韭菜等。

‧ 貼藥當日勿做劇烈運動及游泳。

‧ 貼藥後相隔約6小時才沖涼，沖涼時勿用冷水。

註：各人體質不同，是否適合天灸應由註冊中醫師診斷，如進行天灸時感到不適，應立即停止，並向註冊中醫師或家庭醫生求診。

資料提供：註冊中醫師許山山

文：Janice Hui yhhui@mingpao.com

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