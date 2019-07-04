HOT PICK

PAST ARTICLES

夏天扮靚攻略：珊瑚橙眼妝x霧面橙唇　化妝師教路：蘋果肌印氣墊粉底添光感

文章日期：2019年07月04日

夏天打造珊瑚色妝容，清新甜美！化妝師Maysum示範以亮澤持久底妝，配襯橙調眼妝及珊瑚色系霧面唇妝，塑造夏天日常靚妝，妝感輕盈自然。

珊瑚橙系清新夏天Look

底妝：以柔焦妝感及含防曬功效的粉底液打底，利用底妝掃均勻塗開，打造亮澤光感底妝，再在蘋果肌位置輕印氣墊粉底添光澤。

眼妝：以橙調眼影描繪活潑眼妝，再用眼線筆勾勒線條自然的眼線

唇妝：為配合橙調眼妝，可塗上今年大熱的珊瑚偏橙色霧面唇膏，令整體妝效更完美自然。

夏天底妝貼士

以美妝蛋塑造底妝，可令粉底液更貼附肌膚，妝容自然輕盈。VDL化妝師接受明報網站訪問，分享使用美妝蛋的步驟及夏天底妝持久貼士。

問：美妝蛋上底妝有步驟？

答：先將美妝蛋濕水並擠壓出多餘水分，有助底妝自然透薄。美妝蛋大面積位置可上全臉底妝，由臉龐中央向外輕推粉底液，令妝效貼薄；美妝蛋小面積位置用作處理細緻部分，如眼下遮瑕；美妝蛋頂部尖端則塗抹鼻翼及下巴位置，有助底妝平均貼服。

問：夏天如何令底妝持久？

答：妝前使用保濕度高的妝前乳（primer），可令底妝更持久貼服。

查詢：VDL　6143 6399（金鐘LAB Concept專櫃）[詳情]

化妝師：Maysum（wahahafactory）

模特兒：Jina C（Quest Model）

髮型：Haffman Cheng（Hair Corner）

文：黃廷希 thwong02@mingpao.com（圖片由相關機構提供）

夏天化妝！混合性·油性·乾性膚質化妝貼士 化妝師逐個解

夏天護膚！化妝師心得：護膚品分量減半·搽面霜水潤貼士·依膚質揀潔面產品

夏天防曬！化妝師提醒：勤搽防曬·曬後敷純補水面膜·溫水洗面

Pantone 2019年度顏色：活珊瑚橘色　柔和活力·俏皮玩味

油眼化妝易出事？持久眼妝3秘訣

畫內眼線易標眼水？用眼線液筆身畫 5部曲話你知

卸妝水vs.卸妝油·卸妝膏　化妝師話你知

眼妝零失敗技巧：鏡置下巴水平 眼微俯視

韓式護膚八部曲

化妝師扮靚心得：link.mingpao.com/49923.htm

更多HotPick：link.mingpao.com/43932.htm

MORE