夏天扮靚攻略：珊瑚橙眼妝x霧面橙唇　化妝師教路：蘋果肌印氣墊粉底添光感

VDL專業迷你眼影彩妝盤（No. 3，左）及專業霧面絲絨唇膏（#602，右）（圖片由相關機構提供）

（左起）VDL專業無瑕持妝粉底液SPF35+ PA++、粉底掃、氣墊粉底SPF 35 PA++（圖片由相關機構提供）

【珊瑚橙系夏天Look】塗上珊瑚偏橙色霧面唇膏，令整體妝效更自然。（圖片由相關機構提供）

【珊瑚橙系夏天Look】以橙調眼影描繪活潑眼妝，再用眼線筆勾勒自然眼線。（圖片由相關機構提供）

【珊瑚橙系夏天Look】以橙調眼影描繪眼妝。（圖片由相關機構提供）

【珊瑚橙系夏天Look】在蘋果肌輕印氣墊粉底添光澤。（圖片由相關機構提供）

【珊瑚橙系夏天Look】利用底妝掃均勻塗抹粉底液，由臉龐中央向外輕推，妝效更貼薄。（圖片由相關機構提供）

【珊瑚橙系夏天Look】化妝師Maysum示範以亮澤底妝配襯橙調眼妝及珊瑚色系霧面唇妝，塑造夏天日常靚妝。（圖片由相關機構提供）

夏天打造珊瑚色系妝容，清新甜美！化妝師Maysum示範以亮澤持久底妝，配襯橙調眼妝及珊瑚色系霧面唇妝，塑造夏天日常靚妝，妝感輕盈自然。

珊瑚橙系清新夏天Look

底妝：以柔焦妝感及含防曬功效的粉底液打底，利用底妝掃均勻塗開，打造亮澤光感底妝，再在蘋果肌位置輕印氣墊粉底添光澤。

眼妝：以橙調眼影描繪活潑眼妝，再用眼線筆勾勒線條自然的眼線。

唇妝：為配合橙調眼妝，可塗上今年大熱的珊瑚偏橙色霧面唇膏，令整體妝效更完美自然。

夏天底妝貼士

以美妝蛋塑造底妝，可令粉底液更貼附肌膚，妝容自然輕盈。VDL化妝師接受明報網站訪問，分享使用美妝蛋的步驟及夏天底妝持久貼士。

問：美妝蛋上底妝有步驟？

答：先將美妝蛋濕水並擠壓出多餘水分，有助底妝自然透薄。美妝蛋大面積位置可上全臉底妝，由臉龐中央向外輕推粉底液，令妝效貼薄；美妝蛋小面積位置用作處理細緻部分，如眼下遮瑕；美妝蛋頂部尖端則塗抹鼻翼及下巴位置，有助底妝平均貼服。

問：夏天如何令底妝持久？

答：妝前使用保濕度高的妝前乳（primer），可令底妝更持久貼服。

查詢：VDL 6143 6399（金鐘LAB Concept專櫃）[詳情]

化妝師：Maysum（wahahafactory）

模特兒：Jina C（Quest Model）

髮型：Haffman Cheng（Hair Corner）

文：黃廷希 thwong02@mingpao.com（圖片由相關機構提供）

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