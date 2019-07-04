OL閨蜜下午茶之選：芒果下午茶@萬麗海景酒店

香港萬麗海景酒店Mirage Bar & Restaurant即日至9月30日推出芒果夏日下午茶，備有多款以時令芒果炮製的美食。（圖片由相關機構提供）

芒果在夏天當造，香港萬麗海景酒店Mirage Bar & Restaurant即日至9月30日推出芒果夏日下午茶，廚師團隊以時令芒果炮製美食，甜點包括芒果乳酪蛋糕、夏威夷果仁芒果撻、以鮮甜芒果肉配清香椰奶的芒果布甸、芒果熱情果馬卡龍等，還有萬麗芝士餅及以柚子蓉配幼滑慕絲的柚子蛋糕；鹹點則備有芒果凍湯、烤大蝦伴青芒果沙律（加辣椒、芫荽及青檸調味）、咖哩泡芙配芒果甜酸醬、內含烤蜜餞火腿及瑞士格呂耶爾芝士的手指三文治，大家可以品嘗芒味十足的夏日美食。

由即日至9月30日（9月14日除外）惠顧夏日下午茶，每日首80名客人可憑恒生信用卡享半價優惠；每日第81名客人起憑恒生信用卡可享買3送1優惠。下午茶須提前預訂（優惠受條款及細節約束）。

芒果狂熱夏日下午茶

供應期：即日至9月30日

供應時間：下午3時至5時30分

價錢：周一至周五 每位$198；周六、周日或公眾假期 每位$218（另收加一服務費）

地址：灣仔港灣道1號香港萬麗海景酒店Mirage Bar & Restaurant

查詢電話︰2802 8888

（資料及價錢如有更改，以餐廳公布為準）

編輯：黃廷希 thwong02@mingpao.com（圖片由相關機構提供）

‧仲夏海灘野餐下午茶@康得思酒店 x su:m37°

‧夏日「芒芒」下午茶自助餐@帝京酒店

‧捕夢仙園下午茶@中環·石板街酒店 x Annoushka

‧瑰麗香吻下午茶@Etude House x 帝景酒店

‧喜來登酒店 x ORIGINS香檳下午茶

‧亮麗玫瑰下午茶@朗廷酒店 x BY TERRY

更多【下午茶】情報：link.mingpao.com/51321.htm

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm