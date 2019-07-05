吉卜力主題下午茶@尖沙嘴1881公館　《魔女宅急便》花藝裝置任影相‧玩2米高扭蛋機

【吉卜力優先體驗區@尖沙嘴1881公館】7月20日起每個周末，現場設有香港站獨有的2米高扭蛋機，大家有機會獲得吉卜力精品、活動體驗券或優惠券。（劉卓嵐攝）

尖沙嘴1881公館由即日至8月31日設置「吉卜力優先體驗區」，推出吉卜力主題下午茶，現場亦設有吉卜力電影主題花藝裝置。（劉卓嵐攝）

吉卜力展覽將於8月登陸香港，尖沙嘴1881公館由即日至8月31日設置「吉卜力優先體驗區」，展出吉卜力電影《天空之城》、《千與千尋》、《魔女宅急便》、《哈爾移動城堡》等花藝裝置讓大家打卡影相。長廊咖啡廳亦推出期間限定吉卜力主題下午茶，提供多款造型精緻的鹹甜點，包括紫薯豚肉批、迷你煤炭龍蝦包、鵝肝慕絲韃靼、抹茶歌劇院蛋糕、覆盆子朱古力棒等，粉絲恍如走進吉卜力的電影花園。

7月20日起，1881公館2樓富逸廳將展出日本已故動畫大師高畑勳執導的《輝耀姬物語》動畫手稿，這是首次作海外展覽，機會難得。除了手稿展，每逢周末，大家更可試玩香港站獨有的2米高巨型扭蛋機，有機會獲得吉卜力精品、活動體驗券或優惠券。

吉卜力優先體驗區@尖沙嘴1881公館

日期：即日至8月31日

地址：尖沙嘴廣東道2A號 1881公館

吉卜力主題下午茶

供應期：即日至8月31日

地址：1881公館主樓地下 長廊咖啡廳

價錢：兩位$650（資料及價錢如有更改，以餐廳公布為準）

《輝耀姬物語》手稿展

日期：7月20日至8月31日

地址：1881公館2樓 富逸廳

圖文、影片：劉卓嵐

編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com

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