吉卜力主題下午茶@尖沙嘴1881公館 《魔女宅急便》花藝裝置任影相‧玩2米高扭蛋機
文章日期：2019年07月05日
吉卜力展覽將於8月登陸香港，尖沙嘴1881公館由即日至8月31日設置「吉卜力優先體驗區」，展出吉卜力電影《天空之城》、《千與千尋》、《魔女宅急便》、《哈爾移動城堡》等花藝裝置讓大家打卡影相。長廊咖啡廳亦推出期間限定吉卜力主題下午茶，提供多款造型精緻的鹹甜點，包括紫薯豚肉批、迷你煤炭龍蝦包、鵝肝慕絲韃靼、抹茶歌劇院蛋糕、覆盆子朱古力棒等，粉絲恍如走進吉卜力的電影花園。
7月20日起，1881公館2樓富逸廳將展出日本已故動畫大師高畑勳執導的《輝耀姬物語》動畫手稿，這是首次作海外展覽，機會難得。除了手稿展，每逢周末，大家更可試玩香港站獨有的2米高巨型扭蛋機，有機會獲得吉卜力精品、活動體驗券或優惠券。
吉卜力優先體驗區@尖沙嘴1881公館
日期：即日至8月31日
地址：尖沙嘴廣東道2A號 1881公館
吉卜力主題下午茶
供應期：即日至8月31日
地址：1881公館主樓地下 長廊咖啡廳
價錢：兩位$650（資料及價錢如有更改，以餐廳公布為準）
《輝耀姬物語》手稿展
日期：7月20日至8月31日
地址：1881公館2樓 富逸廳
圖文、影片：劉卓嵐
編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com
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