韓國旅遊：韓國7至8月慶典！泥漿節‧親水節‧香魚節‧海洋節‧螢火蟲節

【韓國7月至8月慶典】茂朱螢火蟲節將於8月31日至9月8日在全羅北道茂朱郡一帶舉行。（韓國觀光公社網站圖片）

【韓國7月至8月慶典】釜山海洋節將於8月2日至6日在釜山市區五大海水浴場舉行。（韓國觀光公社網站圖片）

【韓國7月至8月慶典】奉化香魚節將於7月27日至8月4日在慶尚北道舉行，參加者可以體驗用網撈、徒手抓捕及釣香魚等活動。（韓國觀光公社網站圖片）

【韓國7月至8月慶典】長興正南津親水節將於7月26日至8月1日在全羅南道舉行，介紹耽津江及長興水壩等設施，亦有獨木舟、木筏、水上自行車等活動。（韓國觀光公社網站圖片）

【韓國7月至8月慶典】保寧美容泥漿節將於7月19日至28日在忠清南道舉行，參加者可在保寧泥漿池中體驗泥漿面膜、彩色泥漿身體彩繪等。（韓國觀光公社網站圖片）

韓國在7月至8月期間於全國多處舉行不同的夏季慶典活動，包括保寧美容泥漿節、長興正南津親水節、奉化香魚節、釜山海洋節及茂朱螢火蟲節。（韓國觀光公社網站圖片／明報製圖）

韓國於7月至8月在全國多處舉行夏季慶典，玩水、玩泥漿、睇表演應有盡有。以下精選5個特色慶典，暑假去韓國旅遊，不妨加入行程。

韓國7月至8月慶典

1.保寧美容泥漿節

參加者可在保寧泥漿池中玩遊戲，體驗泥漿面膜、彩色泥漿身體彩繪、泥漿滑水道、製作泥漿香皂等。

日期：7月19日至28日

時間：上午9時30分至晚上6時

（7月25日、26日：下午1時30分至晚上9時）

地點：忠清南道保寧市泥漿路123 大川海水浴場泥漿廣場、市民塔廣場 【詳情】

2.長興正南津親水節

以水為主題的慶典，透過展覽、影像等介紹耽津江及長興水壩等，更有獨木舟、木筏、水上自行車等活動。

日期：7月26日至8月1日

地點：全羅南道長興郡長興邑長興路21 耽津江、扁柏森林樂園一帶 【詳情】

3.奉化香魚節

香魚是帶有西瓜香味的小型淡水魚，在奉化郡乃城川棲息。參加者可以體驗用網撈、徒手抓捕及釣香魚等活動。

日期：7月27日至8月4日

地點：慶尚北道奉化郡奉化邑 乃城川體育公園、乃城川一帶 【詳情】

4.釜山海洋節

參加者可體驗各種海上運動及表演，並有舞蹈祭、歌謠祭、搖滾音樂節等慶典，以及夜間泳池派對、玩水嘉年華、廣安里舞蹈派對等活動。

日期：8月2日至6日

地點：釜山廣域市五大海水浴場（海雲臺、廣安里、多大浦、松島、松亭） 【詳情】

5.茂朱螢火蟲節

除了觀賞數十萬隻螢火蟲在夜空飛舞，亦可以參與其他活動包括參觀螢火國度館、放天燈、柴橋表演等。

日期：8月31日至9月8日

地點：全羅北道茂朱郡茂朱邑寒風樓路326-17 茂朱郡一帶 【詳情】

整理：劉卓嵐

編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com

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