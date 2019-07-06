韓國旅遊：韓國7至8月慶典！泥漿節‧親水節‧香魚節‧海洋節‧螢火蟲節
文章日期：2019年07月06日
韓國於7月至8月在全國多處舉行夏季慶典，玩水、玩泥漿、睇表演應有盡有。以下精選5個特色慶典，暑假去韓國旅遊，不妨加入行程。
韓國7月至8月慶典
1.保寧美容泥漿節
參加者可在保寧泥漿池中玩遊戲，體驗泥漿面膜、彩色泥漿身體彩繪、泥漿滑水道、製作泥漿香皂等。
日期：7月19日至28日
時間：上午9時30分至晚上6時
（7月25日、26日：下午1時30分至晚上9時）
地點：忠清南道保寧市泥漿路123 大川海水浴場泥漿廣場、市民塔廣場 【詳情】
2.長興正南津親水節
以水為主題的慶典，透過展覽、影像等介紹耽津江及長興水壩等，更有獨木舟、木筏、水上自行車等活動。
日期：7月26日至8月1日
地點：全羅南道長興郡長興邑長興路21 耽津江、扁柏森林樂園一帶 【詳情】
3.奉化香魚節
香魚是帶有西瓜香味的小型淡水魚，在奉化郡乃城川棲息。參加者可以體驗用網撈、徒手抓捕及釣香魚等活動。
日期：7月27日至8月4日
地點：慶尚北道奉化郡奉化邑 乃城川體育公園、乃城川一帶 【詳情】
4.釜山海洋節
參加者可體驗各種海上運動及表演，並有舞蹈祭、歌謠祭、搖滾音樂節等慶典，以及夜間泳池派對、玩水嘉年華、廣安里舞蹈派對等活動。
日期：8月2日至6日
地點：釜山廣域市五大海水浴場（海雲臺、廣安里、多大浦、松島、松亭） 【詳情】
5.茂朱螢火蟲節
除了觀賞數十萬隻螢火蟲在夜空飛舞，亦可以參與其他活動包括參觀螢火國度館、放天燈、柴橋表演等。
日期：8月31日至9月8日
地點：全羅北道茂朱郡茂朱邑寒風樓路326-17 茂朱郡一帶 【詳情】
整理：劉卓嵐
編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com
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