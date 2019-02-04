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Green Monday：素食下午茶@中環奧華酒店　無麩質扁豆蛋糕·燕麥乳酪‧有機花茶

文章日期：2019年07月08日

下午茶都有素食之選！中環奧華酒店素食餐廳VEDA推出創意素食下午茶High Chai，鹹點包括茅屋芝士捲餅、香焗蘑菇撻、巴西特式芝士焗包「無麩質芝士波」、迷你牛油果多士、生曬番茄乾配酸瓜多士及純素無麩質扁豆蛋糕；甜點則備有自家製燕麥片乳酪、伯爵茶蜜餞，還有香橙配橄欖油及迷迭香軟滑蛋糕。隨餐可選咖啡或純天然有機花茶包括洋甘菊茶、肉桂茶、無咖啡因薄荷或香甜雲呢拿茶，亦可加錢配鮮果汁或香檳。

High Chai素食下午茶@中環奧華酒店VEDA

供應時間：每日下午3時至5時30分

價錢：每位$220、兩位$408（另收加一服務費）

地址：中環亞畢諾道2號奧華酒店VEDA餐廳

查詢電話︰3755 3067

網站：ovolohotels.com.hk/ovolocentral/veda

（資料及價錢如有更改，以餐廳公布為準）

編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com（圖片由相關機構提供）

【下午茶】情報：link.mingpao.com/51321.htm

吉卜力主題下午茶@尖沙嘴1881公館

芒果下午茶@萬麗海景酒店

仲夏海灘野餐下午茶@康得思酒店

夏日「芒芒」下午茶自助餐@帝京酒店

瑰麗香吻下午茶@Etude House x 帝景酒店

Green Monday素菜食譜：link.mingpao.com/57602.htm

陳皮檸檬燉冰糖

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