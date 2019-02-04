Green Monday：素食下午茶@中環奧華酒店 無麩質扁豆蛋糕·燕麥乳酪‧有機花茶
文章日期：2019年07月08日
下午茶都有素食之選！中環奧華酒店素食餐廳VEDA推出創意素食下午茶High Chai，鹹點包括茅屋芝士捲餅、香焗蘑菇撻、巴西特式芝士焗包「無麩質芝士波」、迷你牛油果多士、生曬番茄乾配酸瓜多士及純素無麩質扁豆蛋糕；甜點則備有自家製燕麥片乳酪、伯爵茶蜜餞，還有香橙配橄欖油及迷迭香軟滑蛋糕。隨餐可選咖啡或純天然有機花茶包括洋甘菊茶、肉桂茶、無咖啡因薄荷或香甜雲呢拿茶，亦可加錢配鮮果汁或香檳。
High Chai素食下午茶@中環奧華酒店VEDA
供應時間：每日下午3時至5時30分
價錢：每位$220、兩位$408（另收加一服務費）
地址：中環亞畢諾道2號奧華酒店VEDA餐廳
查詢電話︰3755 3067
網站：ovolohotels.com.hk/ovolocentral/veda
（資料及價錢如有更改，以餐廳公布為準）
編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com（圖片由相關機構提供）
【下午茶】情報：link.mingpao.com/51321.htm
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