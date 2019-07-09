好去處：名偵探柯南推理世界@新都城中心 睇柯南麻醉針手表珍藏·體驗煲呔變聲器
文章日期：2019年07月09日
名偵探柯南來到香港！「走進名偵探柯南的推理世界」即日至8月18日在將軍澳MCPOne新都城中心舉行，設有柯南生活的米花町街道、米花駅等不同場景裝置，大家可以欣賞約50件絕版或稀有珍藏，包括第一代柯南麻醉針手表、犯人追蹤眼鏡、增強踢力球鞋、劇場版金幣及限定紀念品等，又可以在動漫中著名的紅色電話亭體驗煲呔變聲器。
現場由7月12日至8月11日設有「柯南偵探團之失物解謎（新加坡篇）」推理遊戲，參加者可免費領取偵探手冊，登記後在商場3個檢查站尋找線索和收集柯南剪影印章，完成遊戲有機會獲贈柯南文件夾。
走進名偵探柯南的推理世界 @ 將軍澳
日期：即日至8月18日
時間：上午10時至晚上10時
地址：將軍澳MCPOne新都城中心一期（港鐵寶琳站B2出口）
「柯南偵探團之失物解謎（新加坡篇）」推理遊戲
日期：7月12日至8月11日
時間：
周一至周五 上午10時至晚上8時（G/F禮賓部）
周六、周日 下午1時至晚上8時（L2推廣活動攤位）
「柯南極速滑板追逐戰」遊戲
日期：7月12日至8月11日（逢周五、周六及周日）
時間：下午1時至晚上8時
參加方法：www.metrocity1.com
走進名偵探柯南的推理世界 @ 上水
SSC上水中心購物商場即日至8月11日亦舉行「走進名偵探柯南的推理世界」活動，場內設有古老大宅場景裝置，大家可化身名偵探挑戰推理解謎遊戲，比怪盜基德更快找到隱藏在古宅的「紺青之拳」寶石。
日期：即日至8月11日
時間：上午10時至晚上10時
地址：上水智昌路3號SSC上水中心購物商場
文、影片：何芍盈 cyho01@mingpao.com（部分圖片由相關機構提供）
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