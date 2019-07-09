好去處：名偵探柯南推理世界@新都城中心　睇柯南麻醉針手表珍藏·體驗煲呔變聲器

【走進名偵探柯南的推理世界@SSC上水中心購物商場】SSC上水中心購物商場即日至8月11日舉行「走進名偵探柯南的推理世界」活動，大家可化身名偵探挑戰推理解謎遊戲，比怪盜基德更快找到隱藏在古宅的「紺青之拳」寶石。（圖片由相關機構提供）

【走進名偵探柯南的推理世界@MCPOne新都城中心】「柯南偵探團之失物解謎（新加坡篇）」推理遊戲（何芍盈攝）

【走進名偵探柯南的推理世界@MCPOne新都城中心】「柯南偵探團之失物解謎（新加坡篇）」推理遊戲的檢查站。（何芍盈攝）

【走進名偵探柯南的推理世界@MCPOne新都城中心】「柯南偵探團之失物解謎（新加坡篇）」推理遊戲的檢查站。（何芍盈攝）

【走進名偵探柯南的推理世界@MCPOne新都城中心】「柯南偵探團之失物解謎（新加坡篇）」推理遊戲：掃瞄二維碼可獲得線索。（何芍盈攝）

【走進名偵探柯南的推理世界@MCPOne新都城中心】「柯南偵探團之失物解謎（新加坡篇）」推理遊戲：參加者需於商場3個檢查站尋找線索和收集剪影印章。（何芍盈攝）

【走進名偵探柯南的推理世界@MCPOne新都城中心】「柯南偵探團之失物解謎（新加坡篇）」推理遊戲的偵探手冊。（何芍盈攝）

【走進名偵探柯南的推理世界@MCPOne新都城中心】柯南極速滑板追逐戰：限時內獲得指定分數便有機會獲得柯南文件夾。（何芍盈攝）

【走進名偵探柯南的推理世界@MCPOne新都城中心】「柯南極速滑板追逐戰」遊戲：參加者可踏上太陽能噴射滑板追逐犯人。（何芍盈攝）

【走進名偵探柯南的推理世界@MCPOne新都城中心】動漫中的柯南曾於倫敦變回工藤新一後，在紅色電話亭內向小蘭表白。（何芍盈攝）

【走進名偵探柯南的推理世界@MCPOne新都城中心】大家可以在漫畫中著名的紅色電話亭體驗煲呔變聲器。（何芍盈攝）

【走進名偵探柯南的推理世界@MCPOne新都城中心】柯南珍藏展覽的展品來自收藏家Kamen Chan。（何芍盈攝）

「走進名偵探柯南的推理世界」即日至8月18日於將軍澳MCPOne新都城中心舉行，設有柯南生活的米花町街道、米花駅等不同場景裝置，亦有珍藏展覽等活動。（何芍盈攝）

名偵探柯南來到香港！「走進名偵探柯南的推理世界」即日至8月18日在將軍澳MCPOne新都城中心舉行，設有柯南生活的米花町街道、米花駅等不同場景裝置，大家可以欣賞約50件絕版或稀有珍藏，包括第一代柯南麻醉針手表、犯人追蹤眼鏡、增強踢力球鞋、劇場版金幣及限定紀念品等，又可以在動漫中著名的紅色電話亭體驗煲呔變聲器。

現場由7月12日至8月11日設有「柯南偵探團之失物解謎（新加坡篇）」推理遊戲，參加者可免費領取偵探手冊，登記後在商場3個檢查站尋找線索和收集柯南剪影印章，完成遊戲有機會獲贈柯南文件夾。

走進名偵探柯南的推理世界 @ 將軍澳

日期：即日至8月18日

時間：上午10時至晚上10時

地址：將軍澳MCPOne新都城中心一期（港鐵寶琳站B2出口）

「柯南偵探團之失物解謎（新加坡篇）」推理遊戲

日期：7月12日至8月11日

時間：

周一至周五 上午10時至晚上8時（G/F禮賓部）

周六、周日 下午1時至晚上8時（L2推廣活動攤位）

「柯南極速滑板追逐戰」遊戲

日期：7月12日至8月11日（逢周五、周六及周日）

時間：下午1時至晚上8時

參加方法：www.metrocity1.com

走進名偵探柯南的推理世界 @ 上水

SSC上水中心購物商場即日至8月11日亦舉行「走進名偵探柯南的推理世界」活動，場內設有古老大宅場景裝置，大家可化身名偵探挑戰推理解謎遊戲，比怪盜基德更快找到隱藏在古宅的「紺青之拳」寶石。

日期：即日至8月11日

時間：上午10時至晚上10時

地址：上水智昌路3號SSC上水中心購物商場

網址：www.sheungshuicentre.com

文、影片：何芍盈 cyho01@mingpao.com（部分圖片由相關機構提供）

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