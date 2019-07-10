2019大熱頭飾：特色髮夾·加厚髮箍 玩味優雅風格逐個睇
文章日期：2019年07月10日
髮夾、髮箍等頭飾，為髮型添時尚感！特色髮夾及加厚髮箍近期大熱，不少名人戴上不同風格的髮飾展示獨特個性。韓國女團Red Velvet成員Irene戴上色彩鮮艷的復古髮夾，青春活潑；香港藝人高海寧以一字髮夾固定髮絲，簡約時尚；英國劍橋公爵夫人凱特則戴上加厚髮箍出席活動，高貴優雅，OL們不妨參考。
特色髮夾
不同髮夾配搭出不同風格！珍珠款輕巧髮夾優雅有氣質，適合上班或出席宴會時佩戴，配裙裝亦顯淡雅得體，韓國女團少女時代成員太妍以珍珠髮夾固定瀏海，顯素雅氣質。香港藝人佘詩曼、蔡卓妍等戴上閃亮髮夾出席活動及婚宴，不失優雅。
顏色鮮艷、綴飾字句、閃亮珠片的復古髮夾，充滿活力玩味。韓國女團Red Velvet成員Irene及Blackpink成員Jisoo戴上粉紅色及亮橙色復古髮夾，亮麗奪目。
高海寧及Blackpink成員Jennie則以一字髮夾夾起髮絲，為簡約造型添時尚美。
加厚髮箍
加厚髮箍（Padded headband）質料多為絨面或緞面，部分綴飾珍珠、花朵等飾物，高貴優雅。英國劍橋公爵夫人凱特、西班牙王后萊蒂西亞曾在活動以加厚髮箍造型示人，恍似戴上禮帽，高雅得體。
文：何芍盈 cyho01@mingpao.com
‧凱特花展4個Look！端莊印花裙·清新碎花裙·休閒闊腳褲裝·活力牛仔褲裝
‧流行時尚：條紋！約旦王后·西班牙王后條紋Look 修腰細節有技巧
‧圖輯：巴黎2019秋冬高訂時裝騷
更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm