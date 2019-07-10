2019大熱頭飾：特色髮夾·加厚髮箍　玩味優雅風格逐個睇

【2019大熱頭飾】模特兒在Ralph & Russo 2019/2020秋冬高訂時裝騷戴上加厚髮箍。（法新社）

【2019大熱頭飾】模特兒在Ralph & Russo 2019/2020秋冬高訂時裝騷戴上加厚髮箍。（法新社）

【2019大熱頭飾】模特兒在Ralph & Russo 2019/2020秋冬高訂時裝騷戴上加厚髮箍。（法新社）

【2019大熱頭飾】模特兒在Ralph & Russo 2019/2020秋冬高訂時裝騷戴上珍珠髮夾，高貴優雅。（法新社）

【2019大熱頭飾】傅嘉莉戴上花花裝飾的加厚髮箍，充滿少女味道。（kelly.fuu Instagram截圖）

【2019大熱頭飾】韓國女團Blackpink成員Jennie用彩色一字髮夾為簡約造型添時尚美。（jennierubyjane Instagram截圖）

【2019大熱頭飾】鄧佩儀戴上不同的髮夾。（gloriapuiyeetang Instagram截圖）

【2019大熱頭飾】馮盈盈戴上一字髮夾。（crystalfyy Instagram截圖）

【2019大熱頭飾】李佳芯戴上閃亮的加厚髮箍。（資料圖片）

【2019大熱頭飾】英國劍橋公爵夫人凱特（前排右）戴上加厚髮箍，造型優雅得體。（The Royal Family facebook圖片）

【2019大熱頭飾】高海寧（右）以一字髮夾夾起髮絲。（sammkoling Instagram截圖）

特色髮夾及加厚髮箍是近期大熱髮飾，不少名人均以髮飾展示獨特個性。左起：英國劍橋公爵夫人凱特戴上加厚髮箍，高貴優雅；韓國女團Red Velvet成員Irene戴上復古髮夾，富青春活力；香港藝人高海寧則以一字髮夾固定髮絲，簡約時尚。（facebook圖片／Instagram圖片）

髮夾、髮箍等頭飾，為髮型添時尚感！特色髮夾及加厚髮箍近期大熱，不少名人戴上不同風格的髮飾展示獨特個性。韓國女團Red Velvet成員Irene戴上色彩鮮艷的復古髮夾，青春活潑；香港藝人高海寧以一字髮夾固定髮絲，簡約時尚；英國劍橋公爵夫人凱特則戴上加厚髮箍出席活動，高貴優雅，OL們不妨參考。

特色髮夾

不同髮夾配搭出不同風格！珍珠款輕巧髮夾優雅有氣質，適合上班或出席宴會時佩戴，配裙裝亦顯淡雅得體，韓國女團少女時代成員太妍以珍珠髮夾固定瀏海，顯素雅氣質。香港藝人佘詩曼、蔡卓妍等戴上閃亮髮夾出席活動及婚宴，不失優雅。

顏色鮮艷、綴飾字句、閃亮珠片的復古髮夾，充滿活力玩味。韓國女團Red Velvet成員Irene及Blackpink成員Jisoo戴上粉紅色及亮橙色復古髮夾，亮麗奪目。

高海寧及Blackpink成員Jennie則以一字髮夾夾起髮絲，為簡約造型添時尚美。

加厚髮箍

加厚髮箍（Padded headband）質料多為絨面或緞面，部分綴飾珍珠、花朵等飾物，高貴優雅。英國劍橋公爵夫人凱特、西班牙王后萊蒂西亞曾在活動以加厚髮箍造型示人，恍似戴上禮帽，高雅得體。

文：何芍盈 cyho01@mingpao.com

‧英女王·凱特‧西班牙王后同著粉嫩藍

‧花裙時尚！凱特‧梅根·丹麥儲妃‧西班牙王后著花裙展春意

‧紐約時裝周：街拍4時尚元素

‧2019潮流趨勢 時裝必備5元素

‧Pantone 2019年度顏色：活珊瑚橘色

‧凱特花展4個Look！端莊印花裙·清新碎花裙·休閒闊腳褲裝·活力牛仔褲裝

‧流行時尚：條紋！約旦王后·西班牙王后條紋Look 修腰細節有技巧

‧流行時尚：波點！凱特‧梅根‧梅拉尼婭·西班牙王后潮著波點

‧流行時尚：黃！凱特‧梅根‧梅拉尼婭都著黃

‧OL穿搭：花花圖案點襯好？波鞋尖頭鞋都夾到

‧圖輯：巴黎2019秋冬高訂時裝騷

‧圖輯：英國王室時尚指標：劍橋公爵夫人凱特

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm