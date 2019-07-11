番茄篇1：紅橙黃綠番茄營養含量有不同？車厘茄纖維較高？營養師話你知

綠番茄含較豐富葉綠素。葉綠素除了有助抗氧化及抗炎，亦可以為血液提供製造鐵的營養，有助增加身體紅血細胞的數量。（黃廷希攝）

黃番茄的蘆丁含量較豐富，可以幫助強化血管，亦有助預防動脈硬化及高血壓。（黃廷希攝）

橙番茄含較豐富的類胡蘿蔔，有助提高免疫力、預防眼睛疾病及保持呼吸道及腸道健康。（何芍盈攝）

紅番茄的茄紅素含量較豐富，有抗氧化作用，亦有助預防心血管疾病和預防癌症如前列腺癌。（何芍盈攝）

番茄營養豐富，而不同顏色的番茄，部分營養含量會較豐富。（黃廷希攝／明報製圖）

番茄不少人愛吃，營養豐富益處多。註冊營養師黃穎琳接受明報網站訪問稱，番茄主要含有鉀質、纖維、類胡蘿蔔素、維他命A及C、抗氧化營養素如茄紅素等。黃穎琳解釋，不同顏色的番茄，當中營養含量會不同。她逐一介紹紅、橙、黃、綠色的番茄，哪種營養素含量較豐富。

4種番茄營養比併

紅番茄：茄紅素

紅番茄的茄紅素含量較豐富。茄紅素是一種抗氧化營養素，有抗氧化作用；茄紅素亦有助預防心血管疾病和預防癌症如前列腺癌。

橙番茄：類胡蘿蔔素

橙番茄含較豐富的類胡蘿蔔素。類胡蘿蔔素在體內會轉化成維他命A，有助提高免疫力、預防眼睛疾病及保持呼吸道及腸道健康。類胡蘿蔔素亦是天然色素，如果長期大量食用或令皮膚變黃，但對身體無害。

黃番茄：蘆丁（Rutin）

黃番茄的蘆丁含量較豐富，蘆丁是黃酮類化合物，可以幫助強化血管。此外，蘆丁有助預防動脈硬化及高血壓。

綠番茄：葉綠素

綠番茄含較豐富葉綠素。葉綠素除了有助抗氧化及抗炎，亦可以為血液提供製造鐵的營養，有助增加身體紅血細胞的數量。

黃穎琳建議，大家可根據衛生署的「日日2+3」，每日進食3份蔬菜，選擇不同種類及顏色的新鮮蔬菜，吸收不同的營養。

知多啲：車厘茄皮厚 纖維勝其他番茄？

普通番茄和車厘茄同樣是番茄屬，營養價值差不多，主要分別為車厘茄的皮較厚及硬，普通番茄皮較薄和軟身，因此車厘茄的纖維含量比普通番茄高。

文：何芍盈 cyho01@mingpao.com

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