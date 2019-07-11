番茄篇2：番茄生吃定熟食？營養師解迷思：生吃維他命C較豐富·熟食易吸收茄紅素
文章日期：2019年07月11日
不少人會生吃番茄或車厘茄，番茄生吃還是熟食較好？註冊營養師黃穎琳解釋，番茄生食和熟食各有好處，要視乎想吸收哪種營養。黃穎琳特別提醒，番茄鉀含量較高，腎功能較弱的人或腎病患者須注意進食番茄分量。
番茄熟食 較易吸收茄紅素
茄紅素在體內接觸血液後會轉化成維他命A，維他命A屬脂溶性，建議烹煮番茄時加一茶匙油用慢火煮，並連皮進食，幫助吸收茄紅素。
營養師小貼士：煮熟的車厘茄較易吸收茄紅素，可於進食前稍作加熱（用煮食爐或微波爐），再拌少許低脂沙律醬或芝麻醬再進食，有助吸收。
番茄生吃 維他命C較豐富
番茄含豐富維他命C，水溶性的維他命C在烹煮時容易受到破壞而流失，因此生吃番茄，吸收到的維他命C較豐富。黃穎琳指出，番茄中心像啫喱的部分（不包括核）的維他命C最豐富。
營養師小貼士：番茄煮熟又擔心流失維他命C？黃穎琳教路，烹煮時可少油快炒，或把番茄放到最後煮，保存維他命C。
文：何芍盈 cyho01@mingpao.com
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