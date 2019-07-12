女中醫x師奶靚湯食譜：花旗參石斛麥冬湯 清熱生津·補氣益陰
文章日期：2019年07月12日
花旗參和石斛配麥冬、螺頭及圓肉煲湯，鮮甜又養陰。喜歡鑽研煲湯的師奶Bonnie Li介紹花旗參石斛麥冬湯，煲好湯前約5分鐘才加入花旗參，可保留味道。註冊中醫師葉麗斌表示，花旗參石斛麥冬湯補氣益陰，清熱生津，尤其適合經常要說話或戶外工作出汗多的人飲用。
花旗參石斛麥冬湯
材料：（2人分量）
花旗參 15克
石斛 1両
麥冬 1両
無花果 5粒
圓肉 6粒
蜜棗 2粒
陳皮 1角
急凍螺頭 1-2件（痛風者不宜食螺頭，宜以其他食材代替）
豬腱 $50
水 約5湯碗（以電磁爐煲湯為準；若用明火煲湯，水量或要多2-3倍）
螺頭汆水用：
薑 3片
葱 1小棵
燒酒 半湯匙
製法：
1. 陳皮洗淨，浸約1小時後刮瓤。
2. 螺頭以舊牙刷洗擦乾淨。在小湯煲煮水，水滾後放薑（去皮）、葱（洗淨切根，可打成小結）、燒酒、螺頭，中小火汆水約5分鐘，然後以凍水過冷河，螺頭一開二備用。
3. 豬腱汆水後用凍水過冷河。
4. 石斛、無花果、圓肉、麥冬、蜜棗洗淨後浸約5分鐘。
5. 水滾後，除了花旗參，放入其餘食材，再水滾後調細火，煲約2至2.5小時，煲好湯前約5分鐘加入花旗參。
註冊中醫師葉麗斌貼士：
‧石斛味甘，性微涼，養陰清熱，益胃生津。花旗參味甘，微苦，性寒，補氣養陰，清熱生津。無花果味甘，性平，潤肺止咳，清熱潤腸。
‧圓肉健脾寧心。麥冬味甘，性微苦，微寒，養陰潤肺、益胃生津、清心除煩。螺頭滋陰潛陽，補益肝腎。
‧花旗參石斛麥冬湯有補氣益陰，清熱生津之效，適合大部分體質健康情況下飲用，尤其工作需要說話用聲，或戶外工作出汗多的人。
‧此湯夏秋皆宜，尤其適合乾燥炎熱天氣，一星期可以飲用2至3次。
註：寒性體質的孕婦不宜飲用；體質屬濕熱、寒性、陽虛者亦不宜飲用。感冒患者暫停服用或先向中醫查詢。
編輯：黃廷希 thwong02@mingpao.com
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