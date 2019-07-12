女中醫x師奶靚湯食譜：花旗參石斛麥冬湯　清熱生津·補氣益陰

【女中醫x師奶靚湯食譜】花旗參石斛麥冬湯補氣益陰，清熱生津，適合乾燥炎熱天氣時飲用。（圖片由Bonnie Li提供／明報製圖）

花旗參和石斛配麥冬、螺頭及圓肉煲湯，鮮甜又養陰。喜歡鑽研煲湯的師奶Bonnie Li介紹花旗參石斛麥冬湯，煲好湯前約5分鐘才加入花旗參，可保留味道。註冊中醫師葉麗斌表示，花旗參石斛麥冬湯補氣益陰，清熱生津，尤其適合經常要說話或戶外工作出汗多的人飲用。

花旗參石斛麥冬湯

材料：（2人分量）

花旗參 15克

石斛 1両

麥冬 1両

無花果 5粒

圓肉 6粒

蜜棗 2粒

陳皮 1角

急凍螺頭 1-2件（痛風者不宜食螺頭，宜以其他食材代替）

豬腱 $50

水 約5湯碗（以電磁爐煲湯為準；若用明火煲湯，水量或要多2-3倍）

螺頭汆水用：

薑 3片

葱 1小棵

燒酒 半湯匙

製法：

1. 陳皮洗淨，浸約1小時後刮瓤。

2. 螺頭以舊牙刷洗擦乾淨。在小湯煲煮水，水滾後放薑（去皮）、葱（洗淨切根，可打成小結）、燒酒、螺頭，中小火汆水約5分鐘，然後以凍水過冷河，螺頭一開二備用。

3. 豬腱汆水後用凍水過冷河。

4. 石斛、無花果、圓肉、麥冬、蜜棗洗淨後浸約5分鐘。

5. 水滾後，除了花旗參，放入其餘食材，再水滾後調細火，煲約2至2.5小時，煲好湯前約5分鐘加入花旗參。

註冊中醫師葉麗斌貼士：

‧石斛味甘，性微涼，養陰清熱，益胃生津。花旗參味甘，微苦，性寒，補氣養陰，清熱生津。無花果味甘，性平，潤肺止咳，清熱潤腸。

‧圓肉健脾寧心。麥冬味甘，性微苦，微寒，養陰潤肺、益胃生津、清心除煩。螺頭滋陰潛陽，補益肝腎。

‧花旗參石斛麥冬湯有補氣益陰，清熱生津之效，適合大部分體質健康情況下飲用，尤其工作需要說話用聲，或戶外工作出汗多的人。

‧此湯夏秋皆宜，尤其適合乾燥炎熱天氣，一星期可以飲用2至3次。

註：寒性體質的孕婦不宜飲用；體質屬濕熱、寒性、陽虛者亦不宜飲用。感冒患者暫停服用或先向中醫查詢。

編輯：黃廷希 thwong02@mingpao.com

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