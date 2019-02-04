OL閨蜜下午茶之選：綠茶甜品下午茶自助餐@帝苑雅苑座 送TONYMOLY綠茶護膚品
文章日期：2019年07月12日
尖沙嘴帝苑酒店雅苑座與韓國品牌TONYMOLY合作，由7月13日至8月31日推出「仲夏綠茶水潤下午茶自助餐」，備有多款綠茶甜品，包括綠茶瑪德蓮、綠茶朱古力蛋糕、綠茶果凍配杏仁慕絲、綠茶忌廉筒、綠茶朱古力鬆餅、綠茶薈萃（由綠茶奶凍、芒果慕絲及芒果肉製成）、綠茶心太軟、綠茶歌劇院蛋糕、綠茶紅豆卷、綠茶戚風蛋糕、綠茶草莓丹麥餅等，不同甜品款式輪流供應。另備刺身、壽司、爐端燒、車仔麵檔及熱盤。
兩人一齊幫襯可獲TONYMOLY「The Chok Chok綠茶面霜系列」禮品包一份，包括啫喱面霜（10ml）、水潤面霜（10ml）、滋潤面霜（10ml）及現金券，數量有限，送完即止。
仲夏綠茶水潤下午茶自助餐
供應期：7月13日至8月31日 逢周六、周日及公眾假期
供應時間：下午3時30分至5時30分
價錢：成人$328、小童$218（另收加一服務費）
地址：尖沙嘴東部麽地道69號帝京酒店3樓雅苑座
查詢電話︰2733 2030
（資料及價錢如有更改，以餐廳公布為準）
編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com（圖片由相關機構提供）
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