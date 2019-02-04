好去處：Kakao Friends酒店@朗豪坊 必影4打卡位：大堂禮賓部·輕鬆池·池畔酒吧·私人別墅
文章日期：2019年07月13日
韓國卡通人物Kakao Friends親臨旺角！朗豪坊即日至9月1日設有Kakao Friends Friends Summer Hotel場景裝置，恍如繽紛主題酒店，內裏齊集Kakao Friends主角Ryan、Apeach、Muzi、Con、Neo、Frodo、Tube及Jay-G公仔，他們會進駐「大堂禮賓部」、「Chill Pool輕鬆池」、「Chill Pool池畔酒吧」及「Pool-access私人別墅」4大打卡位，大家可在充滿夏日氣息的「酒店」與Ryan等自拍影靚相。
現場設有「購物中心」，售約190款獨家限定Kakao Friends夏日造型商品，如沙灘袋、沙灘拖鞋及行李牌等，粉絲記得留意。
Kakao Friends Friends Summer Hotel@朗豪坊
日期：即日至9月1日
時間：上午11時至晚上11時
地址：朗豪坊4樓通天廣場
查詢電話：3520 2800
圖文、影片：劉卓嵐
編輯：黃廷希 thwong02@mingpao.com
【好去處】：link.mingpao.com/47807.htm
更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm