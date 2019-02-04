好去處：Kakao Friends酒店@朗豪坊　必影4打卡位：大堂禮賓部·輕鬆池·池畔酒吧·私人別墅

【Kakao Friends Friends Summer Hotel @ 朗豪坊】登記成為朗豪坊LP Club會員，可換領限量版Ryan或Apeach氣球，每日350個名額，數量有限，送完即止。（劉卓嵐攝）

【Kakao Friends Friends Summer Hotel @ 朗豪坊】穿上粉紅色比堅尼的Neo（左）及穿上粉紅色泳褲的Frodo（右）在「Chill Pool池畔酒吧」享用飲料。（劉卓嵐攝）

【Kakao Friends Friends Summer Hotel @ 朗豪坊】「Pool-access私人別墅」有Apeach及Ryan坐陣。（劉卓嵐攝）

【Kakao Friends Friends Summer Hotel @ 朗豪坊】「大堂禮賓部」有接待員Muzi端着welcome drink。（劉卓嵐攝）

【Kakao Friends Friends Summer Hotel @ 朗豪坊】Ryan穿上綠恤衫兼咬着玫瑰躺在牀上，頭上架着太陽眼鏡，悠閒慵懶。（劉卓嵐攝）

朗豪坊於7月12日至9月1日設有Kakao Friends Friends Summer Hotel場景裝置，充滿夏日氣息。（劉卓嵐攝）

韓國卡通人物Kakao Friends親臨旺角！朗豪坊即日至9月1日設有Kakao Friends Friends Summer Hotel場景裝置，恍如繽紛主題酒店，內裏齊集Kakao Friends主角Ryan、Apeach、Muzi、Con、Neo、Frodo、Tube及Jay-G公仔，他們會進駐「大堂禮賓部」、「Chill Pool輕鬆池」、「Chill Pool池畔酒吧」及「Pool-access私人別墅」4大打卡位，大家可在充滿夏日氣息的「酒店」與Ryan等自拍影靚相。

現場設有「購物中心」，售約190款獨家限定Kakao Friends夏日造型商品，如沙灘袋、沙灘拖鞋及行李牌等，粉絲記得留意。

Kakao Friends Friends Summer Hotel@朗豪坊

日期：即日至9月1日

時間：上午11時至晚上11時

地址：朗豪坊4樓通天廣場

查詢電話：3520 2800

圖文、影片：劉卓嵐

編輯：黃廷希 thwong02@mingpao.com

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