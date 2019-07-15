洗手液愈多愈好？熱水洗手較好？消委會解迷思

使用過多洗手液，有機會過度去除皮膚上天然的油脂屏障，增加出現刺激皮膚和乾燥等問題。（資料圖片）

洗手時用得愈多洗手液愈好？用熱水洗手比較好？消委會話你知。（資料圖片／明報製圖）

洗手有助去除污垢，保持衛生。洗手時使用愈多洗手液愈好？用熱水洗手比較好？消費者委員會（消委會）話你知。

洗手液用得愈多愈好？

消委會引述皮膚科醫生陳厚毅表示，部分人對某些防腐劑或抗菌成分可能產生皮膚過敏或刺激反應，使用過多洗手液，或過度頻密地洗手，有機會過度去除皮膚上天然的油脂屏障，增加出現刺激皮膚和乾燥等問題，更有可能造成損傷，反而難以有效去除皮膚表面某些致病菌。洗手後選用適當潤手霜，有助預防及減輕由清潔用品所引起的乾燥和刺激問題。

熱水洗手比較好？

洗手水溫若過高，可能會損害皮膚，建議用室溫水或微溫水洗手。

洗手時易被忽略的位置？

指甲縫隙、指縫、手指公和手腕等是洗手時較易被忽略的位置，宜用洗手液充分搓揉。

若配有人工指甲裝飾或指甲過長，縫隙間容易藏有污垢和滋生細菌，宜徹底清潔；洗手前亦應除下戒指或飾物，方便徹底清潔雙手。

家中有人患病，用一般洗手液已足夠？

消委會引述香港大學李嘉誠醫學院微生物學系副教授高一村博士表示，一般洗手液足夠應付日常需要；若家中有人患上傳染病，如感冒、受諾如病毒（norovirus）感染引致腸胃炎或其他腸道感染，或正接受抑制抵抗力的藥物治療、需要使用導管或接受傷口護理等特殊情況下，可考慮使用一般洗手液洗手後，再用酒精搓手液加強殺菌效果，減低交叉感染機會。

照顧者在每次照顧病患者前後都應徹底洗手，並保持家居清潔，例如用稀釋漂白水清潔家具及用品、保持室內空氣流通等，預防傳染病傳播。

資料來源：消委會第513期《選擇》月刊

文：何芍盈 cyho01@mingpao.com

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