《反斗奇兵4》隱藏5大Pixar彩蛋！《沖天救兵》網球助行拐杖·《玩轉極樂園》彩色結他都出場

【《反斗奇兵4》隱藏彩蛋】油站「恐龍堡」（Dinoco）曾經在《反斗奇兵》首集和《反斗車王》出現。（圖片由相關機構提供）

【《反斗奇兵4》隱藏彩蛋】羊女向牧羊女寶貝遞上《沖天救兵》卡叔的提子汽水樽蓋。（圖片由相關機構提供）

【《反斗奇兵4》隱藏彩蛋】嘉年華會遊戲攤位的獎品牆上，可見《玩轉極樂園》曲臣的彩色結他，火箭玩具則印有彼思標誌的Pixar Ball圖案。（圖片由相關機構提供）

【《反斗奇兵4》隱藏彩蛋】嘉年華會員工的小腿上有「薄餅星球外賣車」的紋身。（圖片由相關機構提供）

【《反斗奇兵4》隱藏彩蛋】古董店內放置各式珍藏品，包括《海底奇兵2》的潛水面罩（左上）、《蟲蟲特工隊》的曲奇餅盒（左上）、《沖天救兵》的網球助行拐杖（中上）等。（圖片由相關機構提供）

《反斗奇兵4》隱藏5個與Pixar相關的彩蛋，大家認得幾多個？（圖片由相關機構提供）

彼思動畫（Pixar）《反斗奇兵》（Toy Story）系列陪伴不少港人成長，今年7月上映第4集《反斗奇兵4》，故事延續第3集劇情，講述女孩寶妮在開學前與玩具展開家庭旅行，牛仔警長胡迪與老友巴斯光年、牧羊女，以及新玩具小叉的歷險旅程。《反斗奇兵4》隱藏5個與彼思動畫相關的彩蛋，大家認得幾多個？

《反斗奇兵4》隱藏彩蛋

1. 《海底奇兵2》潛水面罩·《沖天救兵》網球助行拐杖

胡迪與玩具老友今集在一間古董店經歷許多事情，店內放置各式珍藏品，包括《海底奇兵2》（Finding Dory）的潛水面罩、《蟲蟲特工隊》（A Bug's Life）的曲奇餅盒、《沖天救兵》（Up）卡叔的網球助行拐杖等。

2. 薄餅星球外賣車

「薄餅星球外賣車」（Pizza Planet Truck）在1995年《反斗奇兵》首度出現，之後在多部彼思動畫以不同形式驚喜亮相。今次變成紋身，出現於嘉年華會員工的小腿上，紋身更與巴斯光年「同場」。

3. 《玩轉極樂園》彩色結他

在嘉年華會遊戲攤位的獎品牆上，可見動畫《玩轉極樂園》（Coco）曲臣的彩色結他；牆上的火箭玩具則印有彼思標誌的Pixar Ball圖案。

4. 《沖天救兵》提子汽水樽蓋

《反斗奇兵4》提到牧羊女寶貝多年來四處流浪，沿途會撿拾用得着的各式物件，其中一幕是羊女向她遞上樽蓋，正是《沖天救兵》卡叔的提子汽水樽蓋。

5. 恐龍堡油站

寶妮與父母帶同胡迪、巴斯光年等玩具朋友自駕遊，途中出現的油站「恐龍堡」（Dinoco），曾經在《反斗奇兵》首集和《反斗車王》出現。

整理：黃廷希 thwong02@mingpao.com （圖片由相關機構提供）

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