好去處：Barbie 60周年展@銅鑼灣 2.5米高Barbie衣櫃·Barbie娃娃珍藏展覽·粉紅Barbie Food Truck
文章日期：2019年07月17日
Barbie今年踏入60周年，銅鑼灣Fashion Walk即日至8月30日舉行Barbie 60周年特別企劃You Can Be Anything全球巡展香港站，設有2.5米高Barbie衣櫃，展出Barbie日本別注版女裝服飾及2019年最新鞋履系列。同場有「Barbie 60周年經典系列展覽」，展出60個象徵不同年代的Barbie娃娃，包括聯乘國際品牌的別注系列及限量版珍藏。Fashion Walk食街亦設置兩個巨型公仔箱，大家可化身Barbie和Ken打卡影相；商場一樓則設有粉紅色Barbie Food Truck，粉絲記得留意。
另外，旺角雅蘭中心、荷李活商業中心、家樂坊、鰂魚涌康怡廣場及九龍灣淘大商場設有You Can Be Anything特別企劃活動，包括Barbie主題餐飲及期間限定玩具店等。
Barbie 60周年特別企劃
日期：即日至8月30日
時間：上午11時至晚上11時
地址：銅鑼灣Fashion Walk記利佐治街11-19號
文：何芍盈 cyho01@mingpao.com （圖片由相關機構提供）
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