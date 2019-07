書展2019開鑼：「科幻及推理文學」主題　倪匡、梁科慶、湊佳苗會書迷

香港書展開鑼,今日起一連7日在灣仔會議展覽中心舉行,今年主題為「科幻及推理文學」,主辦單位邀請多名科幻及推理小說作家與書迷會面,包括大家熟悉的倪匡、深受中學生歡迎的梁科慶、日本著名推理小說作家湊佳苗,亦有其他名人講座和攝影展等活動。

本地科幻及推理文學名家會面

‧倪匡

若說香港的「科幻及推理文學」,許多人第一時間想起的相信是「香江四大才子」之一的倪匡,其衛斯理系列、原振俠系列等科幻小說,多年來吸引不少讀者沉醉其中。今年書展,主辦單位將舉辦「無限時空中追尋無限未來—倪匡與衛斯理的科幻世界」主題講座,邀請倪匡與讀者見面,暢談科幻。

講座時間:7月21日(周日)下午1時至2時30分

講座地點:會展中心大會堂

‧李偉才

李偉才曾任天文台前高級科學主任,不過他更為人熟悉的,是本地知名科普作家、香港科幻會會長等,其《論盡科學》、《論盡宇宙》,以淺白形式,帶領人們了解變幻莫測的科學世界,奪得2019年香港出版雙年獎。筆名「李逆熵」的他,今年將聯同杜漸等名家舉行講座,介紹「香港科幻的早期發展」。

講座時間:7月17日(周三)下午6時45分至8時15分

講座地點:會議室 S224-225

‧梁科慶

相信不少在公共圖書館「打書釘」的學生們,都對梁科慶筆下的「Q版特工」十分熟悉。現任屏山天水圍公共圖書館館長的他,今年在書展舉行講座,介紹「Q版特工的成長與承傳」。

講座時間:7月20日(周六)下午6時30分至8時

講座地點:會議室 S224-225

外地作家來港分享

‧湊佳苗

除本地作家之外,今年書展亦邀請多名外地名家來港分享。日本女作家湊佳苗有多部知名作品,例如《告白》、《望鄉》、《理想國》等。當中長篇小說《告白》講述一名痛失愛女的教師,發現兇手為自己班上的學生後,與他們角力為女兒復仇。小說推出後廣受好評,囊括多個獎項,2010年更改編成同名電影,由著名演員松隆子主演。今年書展,湊佳苗將來港與讀者面對面對話。湊佳苗以日語主講,現場設有英語及粵語即時傳譯。

講座時間:7月21日(周日)下午3時至4時30分

講座地點:會議室S222-223

‧Selja Ahava

芬蘭女作家Selja Ahava畢業於赫爾辛基戲劇學院,從事過電影、電視、廣播編劇等工作。她的奇幻主義作品The Day the Whale Swam through London和小說Things that Fall from the Sky,廣受好評,獲得多項大獎。今年書展,她會「以毫不起眼 ─ 屬於小說的自傳」為主題,跟香港讀者分享寫作心得。

講座時間:7月22日(周一)下午3時至4時30分

講座地點:會議室S222-223

更多外地名家講座可留意書展網站。

其他名人講座

今屆書展設有8大講座系列,包括「年度主題︰科幻及推理文學」、「名作家講座」、「英語閱讀與創作」、「世界視窗」、「兒童及青年閱讀」、「心靈勵志」、「寫意生活」及「本地文化歷史」講座系列,除上述名家講座外,以下為部分值得留意的講座:

‧劉天賜《賜官馳騁縱橫五十年》新書分享會

時間:7月17日(周三)上午11時30分至下午1時

地點:會議室 S222-223

‧陳美齡 真地道東京!日本通陳美齡私藏Top100

時間:7月17日(周三)上午11時30分至下午1時

地點:會議室 S224-225

‧劉震雲、馮小剛 從《一九四二》到《我不是潘金蓮》

時間:7月21日(周日)下午5時至6時30分

地點:會展中心大會堂

‧項明生 明治憑甚麼

時間:7月22日(周一)上午11時30分至下午1時

地點:會議室 S224-225

更多活動詳情可留意書展網站。

文藝廊4專區 展出手稿繪畫攝影作品

今年書展文藝廊設有4個專區,分別是展出科幻及推理文學作家絕版作品、親筆手稿、作品構思草圖等的「文遊四度空間」專區;展出嶺南繪畫、陶瓷、書法、攝影作品等的「嶺南藝粹‧南粵光影」專區;展出歷屆書展的珍貴照片、印刷品、紀念品的「三十連綿書展情」專區,以及展出本地及海外的精選藏書票、藏書票精品等的「方寸情懷」專區。

